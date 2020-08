Část areálu bývalých kasáren využívá Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, město škole nedávno prodalo za korunu druhou opuštěnou budovu, kam se fakulta rozšíří. V areálu také Středočeské vodárny plánují otevřít Institut vzdělávání ve vodárenství.

Co se týká obrovského prostoru, avšak s kontaminovanou půdou, v bývalé Poldovce, velkou část tohoto území se už díky spolupráci města s vlastníkem pozemku podařilo sanovat a je připravena k opětovnému využití. Město spolu s majitelem velké části pozemků již pracuje na rozvoji infrastruktury v průmyslové zóně. Řeší se dopravní situace, opravy silnic, plánuje se zde odklon kamionové dopravy, inženýrské sítě a vznikl také záměr využití velkou část brownfieldu pro komerční účely.

„S investorem máme uzavřené memorandum, ve kterém se zavazuje do území směřovat podniky s vyšší přidanou hodnotu. Nyní ještě nemůžeme prozradit konkrétní jména, ale bavíme se primárně o firmách z oblasti IT, výzkumu a vývoje. To je směr, kterým chceme Kladno rozvíjet a který budeme do budoucna podporovat,“ řekl radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

„Projekt pod názvem City Park Kladno na území o rozloze přesahující 237 tisíc metrů čtverečních do města přinese více než dva tisíce pracovních míst. Nový high-tech park bude mít prostory pro standardní provozy IT firmy a výzkumné organizace. Celý projekt zároveň zajistí další sanaci kontaminovaných pozemků,“ potvrzuje primátor Kladna Dan Jiránek.

Brownfieldy nabízejí městu obrovský potenciál. Opuštěné areály totiž mohou přinést nové příležitosti bez potřeby zabírat další plochy v nezastavěné části města. „Iniciativa, jak znovu oživit kdysi produktivní část Kladna, je samozřejmě velmi vítána a pokud se vše podaří zrealizovat, projekt oživí nejen brownfield, ale také pomůže ekonomice města, zaměstná tisíce lidí a v neposlední řadě bude odstraněna další část ekologické zátěže, které Kladno trápí již desítky let,” sdělil radní Petr Drnec, který má revitalizaci areálu bývalé Poldi v gesci.

Kladenští radní se občas také setkávají s nápady, aby toto nevyužívané průmyslové území bylo rozšiřováno a vznikala v něm bytová zástavba. To však není možné. „Sanace území je extrémně finančně náročná, a to se bavíme vždy na úrovni sanace pro průmysl. Znečištění je tak rozsáhlé, že nikdo nezaplatí sanaci na úroveň pro bydlení. I tak je dané území ohromnou příležitostí pro rozvoj Kladna a má smysl se koncepčně věnovat jeho rozvoji,“ dodal závěrem radní Lukáš Hanes.

Z historie:

Výroba v kladenské staré průmyslové zóně, jejíž většinu zabíral areál bývalé Poldi, začala v roce 1889 založením Huti Poldi. Zóna zabírala asi 500 hektarů, v osmdesátých letech minulého století zde pracovalo okolo 20 tisíc lidí. Sídlily zde někdejší slavné ocelářské závody a právě těžký průmysl zanechal na zdejších pozemcích ekologické zátěže.