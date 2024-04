/FOTO/ Následky návratu zimního počasí v posledních dnech odnesly vinice po celé republice. Výjimkou bohužel není ani Vinařství Kvíc u Slaného. Noční a ranní mrazíky poškodily celý vinohrad. Jak uvedla majitelka vinařství Jana Isopová Rychtaříková, s počasím už dobojovali a ztráty mají stoprocentní.

Zelené nezůstalo nic, vše zmrzlo a uschlo. | Foto: se souhlasem Jany Isopové Rychtaříkové

Když procházela Jana Isopová Rychtaříková nejdelší řádek svého vinohradu, který tvoří 500 sazenic, našla jedno jediné zdravé očko, přitom každá rostlina jich má třeba i dvacet.

„Manžel po nocích jezdil s postřikovačem a rosil, aby snížil mrazivost, ale i tak to nebylo nic platné. Momentálně máme 100% ztráty. Teď budeme čekat, jestli vinná réva obrazí a bude alespoň na trochu burčáku,“ popsala následky nočních mrazů majitelka vinařství.

„Ovlivnit počasí není v našich silách. Také jsem slyšela, že jsme měli použít ohřívací svíce. Ovšem množství na náš vinohrad by stálo dva miliony korun a nebylo by vůbec jisté, že rostliny ochráníme. V noci jsme naměřili minus čtyři stupně. To už nebylo v našich silách,“ vysvětlila.

Ztráty rodinný podnik počítá v řádech milionů. Ačkoliv sklizeň bude zanedbatelná, o vinohrad se musí postarat stejně jako každý rok. „Musíme hnojit, stříkat, najmout brigádníky na zelné práce, jezdit traktorem a podobně. Je pravda, že nebudeme muset najímat brigádníky na sběr, jelikož nebude co sbírat,“ vysvětlila Jana Isopová Rychtaříková.

Tento rok vinařství přežije, ovšem kromě počasí přidělává majitelům vinohradů starosti i diskutovaná spotřební daň na víno. „Pokud by tato situace měla přijít znovu, tak spolu s daní na víno, by nás to položilo úplně,“ dodala majitelka s tím, že nyní doufá, že vláda s následky mrazů pomůže.

Podobnou situaci zažila Jana Isopová Rychtaříková před třinácti lety. „Teď budeme doufat, že rostliny ještě obrazí a někde vykvetou, aby bylo alespoň na burčák. A budeme si moc přát, aby se něco takového příští rok neopakovalo,“ přeje si majitelka vinařství.