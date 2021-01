Největší logistické centrum Lidlu u Kladna nabídne stovky pracovních míst

/FOTOGALERIE/ Největší logistické centrum společnosti Lidl ve střední Evropě, které bylo vybudováno v Buštěhradu, se chystá otevřít. Nyní dobíhá zkušební provoz a společnost by ráda sklady uvedla do provozu v první polovině letošního roku. Kladenskému deníku to potvrdil mluvčí společnosti Lidl ČR Tomáš Myler.

Logistické centrum Lidlu v Buštěhradu u Kladna. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Toto logistické centrum ulehčí čtyřem současným skladům a převezme kromě části stávajících prodejen i zásobování nových prodejen v Praze a Středočeském kraji. Svou kapacitou bude zásobovat až devadesát obchodů. Logistické centrum v Buštěhradu bude největším skladem Lidlu ve střední Evropě a nabídne až stovky nových pracovních míst,“ sdělil Tomáš Myler. Levnější zelenina, dražší neřesti. Podívejte se, jak koronarok zahýbal cenami Přečíst článek › Tempo výstavby areálu, který stojí na pozemcích v průmyslovém areálu někdejších kladenských hutí, bylo velmi svižné. Výstavba začala loni v červnu a už je hotovo. Nové skladovací prostory se vším zázemím se rozprostírají na ploše bezmála 60 tisíc metrů čtverečních. V sousedství skladu vznikl nový silniční přivaděč i kruhový objezd, který uleví dopravě ostatních vozidel na trase Praha - Kladno. Starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková potvrdila, že pro město bylo klíčové, aby lidé v okolí netrpěli zbytečně velkým silničním provozem. „Od počátku jsme trvali na vybudování nového dopravního napojení průmyslové zóny. To Lidl splnil. Jsme proto spokojeni, že u nás bude právě toto centrum, které nabídne lidem práci,“ řekla. Z příběhů živnostníků mrazí: Vláda nás nechala chcípnout. Úspory jsou pryč Přečíst článek › „Centrum, kde najde práci až 500 lidí různých profesí, disponuje velkokapacitním parkovištěm pro 95 kamionů a zázemím pro jejich řidiče,“ řekl generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Pavel Stratil a dodal, že pro firmu je důležitý i dopad stavby na životní prostředí. Veškerou ekologickou zátěž se proto snaží eliminovat a například využívat na vytápění objektu odpadní teplo z mrazáků či dešťovou vodu. Sklady se pochopitelně neobejdou ani bez dodávek elektřiny a dalšího zdroje tepla. Na základě smlouvy zajistí energii pro logistické centrum Teplárna Kladno. Předpokládaná roční dodávka elektrické energie bude podle mluvčí Teplárny Kladno Markéty Čapkové dosahovat až 10 tisíc megawatthodin. „Logistické centrum se tak stalo největším neprůmyslovým odběratelem, napojeným na lokální distribuční soustavu teplárny,“ doplnila Čapková.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu