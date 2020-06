Nový šéf pivovaru chce omezovat spotřebu vody

Z Plzně do Velkých Popovic na Praze-východ – a současně i naopak. Takové stěhování mají za sebou manažeři tamějších pivovarů, patřících do stejné podnikatelské skupiny. Plyne to ze sdělení mluvčího Plzeňského Prazdroje Zdeňka Kováře, který informoval o tom, že novým šéfem velkopopovického pivovaru se stal 44letý Václav Šimek.

Novým šéfem velkopopovického pivovaru se stal 44letý Václav Šimek. | Foto: Plzeňský Prazdroj