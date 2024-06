Přestože je mladá žena s podnikáním stále v počátcích a jak sama říká, některé věci si musela odzkoušet metodou pokus omyl, učí se nadšeně den za dnem. „Letní prázdniny jsem jako dítě trávila v Krušných horách na rozkvetlých loukách. Tehdy jsem to vnímala jako samozřejmost. Až v dospělosti mi spojení s přírodou začalo chybět, a proto jsem vymýšlela, jak se k ní navrátit. Tím, že jsem se pustila do pěstování lokálních květin, mohla jsem poznat spoustu úžasných lidí okolo sebe, kteří v oboru působí roky. Právě od farmářů dostávám ty nejcennější rady. Je to komunita, která je velmi rozšířená i na sociálních sítích. Díky tomu vím, na koho se obrátit, kdo se věnuje pěstování českých i slovenských květin, kdo semenaří a tak dále. Farmáři jsou milí a skutečně rádi poradí, když vidí, že máte zájem o obor a chcete se zdokonalovat. Spojuje nás stejný cíl a v tom je i naše společná radost,“ dodává žena.

Za každým pestrobarevným pugétem květin, který Nikola uváže a předá zákazníkovi, se tak skrývají stovky hodin klopotné práce a plnou sezónu se záplavou květů zhodnotí pěstitelka vždy nejdříve o prázdninách či na sklonku léta. Je potřeba tomu hodně obětovat. S rodinou v sezóně moc času netráví a na ostatní práce také nezbývá moc prostoru, protože doma má i vazárnu květin.

close info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Samoobslužná květinová skříň v Knovízi

"Musím se ohánět a v letošním roce bude potřeba i větší investice, ale můj manžel Jiří mi velmi pomáhá a zapojuje se už i dcerka Markétka, která miluje hlavně trhat kytičky. Na výpomoc máme i pár ochotných přátel. Bez nich by to nešlo. Ve středu mi kamarád posekal trávu na poli, abychom mohli přivítat návštěvníky při nadcházejícím Víkendu otevřených zahrad. Je to celorepubliková akce, do které jsem se letos poprvé přihlásila i já. Na návštěvníky se těšíme v sobotu a v neděli 8. a 9. června. K poli na Dobré Vodě ve Pcherách se přímo zajet autem nedá, ale z návsi je to příjemná procházka i pro celou rodinu mezi poli a jste u nás za deset minut,“ zve na svoji květinovou plantáž Nikola Andělová.

V sobotu 8. června bude pole ve Pcherách přístupné od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 14 hodin. Komentované prohlídky se konají v sobotu od 11 a 15 hodin. V neděli je prohlídka s výkladem od 11 hodin.

I když je Nikola se svým zahradničením stále v začátcích, zdá se, že se jí podařilo překlenout alespoň tu nejobávanější fázi, a to zajištění zakázek a pravidelný odbyt. „Zde opět velmi dobře fungují sociální a sítě a osobní reference. Lidé si to řeknou. Připravuji proto i květiny a výzdobu pro svatby a nebo kavárny. Květiny na svatby, které mám možnost plánovat s velkým předstihem, vysévám už dopředu v takové barevné škále, jakou si slavnost žádá. Zákazníci si pak v daný den přijíždějí sami a nebo jim je doručíme. Ať už den předem nebo brzy ráno v den události,“ dodává.

Jak se říká, dobré zboží se prodává samo. K Nikole přicházejí ponejvíce zákazníci srdcaři, kteří si cení, že jde o místní produkt a kdo za ním stojí. Jeho koupí chtějí potěšit nejen sebe a obdarované ale hlavně pěstitelku. „Jak jsem už několikrát zmínila, velmi mi napomáhají sociální sítě. Když květinu uvážu, zpravidla ji hned nafotím, vyvěsím na facebook a odvezu do samoobslužného stánku. Mnozí sledují, co právě vyvěsím, aby si mohli zajet květinu koupit. Už se mi stala i vtipná příhoda, že ve skříni byla poslední květina a mělo o ni zájem hned několik lidí. Nakonec jsme se dohodli, že zajedu na pole a ráda zákazníkovi uvážu na počkání jinou,“ dodala.

O poznání menší radost má z lidí, kteří si zboží odnesou, aniž by za něj zaplatili. „Takové případy se naštěstí stávají minimálně,“ uzavřela.