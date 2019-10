Ocenění přebral před pár dny. Sám se pěstitelství věnuje už neuvěřitelných 53 let. Za dřívějšího režimu působil na různých postech v zemědělském družstvu. Od roku 1993 se věnuje pěstitelství za pomoci vlastní rodiny a dalších zaměstnanců jako soukromý zemědělec. Věnuje se především pěstování brambor a zeleniny pro přímou spotřebu.

„Máme dvě zvláštní plodiny. Jednak je to speciální špičaté zelí, které je určeno do zeleninových salátů a ke spotřebě začerstva. Pak máme také netradiční odrůdu květáku. Na rozdíl od ostatních bílých je zelený a také se dá využít zejména začerstva. Jeho fanoušci říkají, že je chutnější, než ten bílý,“ vysvětluje mimořádnost výpěstků Zdeněk Moc.

Pěstuje především v okolí Starého Vestce, což je obec na pomezí Nymburska a Prahy východ. Zelenina i brambory mu však rostou i v okolí Velenky a Bříství. Menší pozemky pak obhospodařuje také u Hradištka směrem na Sadskou. Celkem se jedná zhruba o 120 hektarů, na nichž roste zelenina a přibližně 60 hektarů určených pro pěstování brambor.

Tajemství úspěchu ve svém oboru vidí v tom, že má stále své zboží pod kontrolou. „Že by nám někdo vrátil zboží, se stává opravdu minimálně. Samozřejmě nelze ohlídat úplně vše, stane se to každému, ale reklamací je opravdu minimum,“ říká aktuální Živnostník roku Středočeského kraje. Právě kvalitě svých výpěstků přizpůsobil i stavební úpravy zemědělských objektů. „Řada z nich jsou dnes chladící sklady. Kvalita našich výrobků je na prvním místě,“ říká Moc, jehož firma dodává výrobky i do jednoho z největších obchodních řetězců v zemi.

Zdeněk Moc je nejen pěstitelem, ale také starostou v obci Starý Vestec. Jak se dají tyto dvě věci skloubit dohromady? „Je to těžké, to mi věřte. Ale na rovinu říkám, že starostou jsem až po své práci,“ vysvětlil úspěšný zemědělec.

Jako vítěz krajského klání postupuje i do celostátního finále soutěže o Živnostníka roku. Jeho vyhodnocení se uskuteční 12. prosince na pražském Žofíně.