Pivovar ve Zlonicích získal městys do svého majetku zhruba před dvaceti lety. Na začátku loňského roku prodal jeho část za 10 milionů korun společnosti Revival of the Titanic, která v Dolních Měcholupech provozuje pivovar Panaczek.

Bytový dům v areálu nadále patří městysu a postupně bude rekonstruován. „Jsme rádi, že se konečně našli zájemci, kteří chtějí věhlas pivovaru obnovit. Smlouva je zavazuje, aby do tří let od prodeje začali vařit pivo," potvrdil Deníku zlonický starosta Martin Kratochvíl.

„Slíbili jsme, že pivovar uvedeme do provozu v červnu, kvůli komplikacím s kanalizací se ale termín posune. Věříme, že první návštěvníky zlonického pivovaru přivítáme na podzim letošního roku," uvedl ředitel pivovaru Vrkoč.

Nyní už jsou ve Zlonicích nádoby s digitálním systémem, tedy srdce a mozek varny, časem se tam přestěhuje i druhý varný blok, která se zatím nachází v pivovaru v Dolních Měcholupech.

Zlonické pivo bude skladováno v historických sklepích pivovaru, kde je stabilní teplota. Umístěno tam má být pět desítek tanků.

Kromě modernizace varny by vlastníci zlonického pivovaru, jehož historie sahá do roku 1563, rádi časem obnovili i prostory někdejší sladovny.

Společníci jsou tři, Ondřej Vrkoč, Ondřej Jilemnický a potomek šlechtického rodu Karel Chotek, s jehož podporou bude počáteční investice do pivovaru 120 milionů korun.

A protože Zlonice proslavil hudební skladatel Antonín Dvořák, který byl velkým milovníkem českého piva a při svém působení v zámoří si stěžoval na jeho nedostatek, bude zlonickým pivům vévodit Dvořákova devítka odkazující na Symfonii č. 9 - Novosvětskou. Skladbu, od jejíhož vzniku loni uplynulo 130 let.