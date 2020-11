„Co jsme na jaře ztratili, jsme v létě dokázali dohnat. Platy zaměstnanců jsme pokryli z programu Antivirus a dostali jsme i nějaké finance na nájem. Dokonce jsme v září uspořádali tradiční festival Tupláček ve Slaném na náměstí a dokázali si vytvořit finanční rezervu. Pak ale přišla bohužel další rána do zad,“ konstatoval majitel Pivovaru Antoš ve Slaném Josef Paulík.

Ten původně věřil, že stát podruhé ekonomiku neuspí a v pivovaru proto navařili další várky piva pro podzim a zimu. Realita je ale nyní zcela jiná. „Opět jsme polovinu zaměstnanců poslali domů a pivovar jede ve třech lidech,“ sdělil Paulík.

Navařeno mají v Pivovaru Antoš zhruba 500 až 600 hektolitrů piva. Denně prodávají z okénka v pivotéce v Pražské ulici ve Slaném. Dělají rozvozy lahvového piva. Je jich ale málo. „Zaměřujeme se zejména na prodej sudového piva, ovšem denně teď prodáme tak dva sudy. Pivo dodáváme i do Antošovy krčmy u kostela, kterou má dnes už jiný provozovatel. Zde mají také prodej z okénka, ale pouze od pátku do neděle. Rozjeli jsme také e-shop,“ shrnul snahy udržet prodej Paulík.



Na vybudování pivovaru a pivotéky na předměstí si vzal podnikatel před časem úvěr. Tento závazek ho aktuálně velmi finančně vyčerpává. „Slibovali nám, jak banky odloží splátky, ale to se nestalo. Musíme platit i pojistky a další věci. Navíc jsme si vzali bezúročnou půjčku z Covid1 programu, kterou musíme do roka splatit,“ přiblížil situaci Josef Paulík.

Pivo nevydrží věčně

Do žádných speciálů se nyní nepouštějí. Doufají, že se prodá alespoň už navařené pivo. Čas se ale krátí. „Pivo má sice nějakou trvanlivost, ovšem nevydrží věčně. V létě jsme nevylili nic. Teď to bude horší. Od ledna má navíc pivovar standardně útlum a pivo se začíná vařit až koncem února a následně zraje. Takže nás ještě čekají krušné měsíce,“ dodal Paulík.

Také v Rodinném pivovaru v Zichovci, kde uvaří ročně osm tisíc hektolitrů piva, se musejí vypořádat s covid krizí, která na ně dopadla více než na jaře. Takzvaný Pivobus, který měli od jarní vlny zaparkovaný na odpočívadle u rychlostní silnice ze Slaného na Louny, už provozovat nemohou. Zákaz stánkového prodeje se vztahuje i na ně. „V říjnu jsme měli otevřeno pouze deset dní. I když byl oproti létu pokles, stále se to vyplatilo,“ konstatoval jednatel pivovaru Ondřej Husák.

Zdroj: archiv/Pivovar Zichovec

Zhoršení prodejní situace pozoruje poslední čtyři týdny, přičemž pivovar je nyní zhruba na padesáti procentech běžného odbytu. A dokud se neotevřou hospody, výrazně lépe nebude. „Nejslabší měsíce jsou pokaždé leden a únor. Ty nás teprve čekají. Naším cílem je proto soustředit se na Vánoce, abychom něco prodali,“ podotkl Husák.

Nadále tak prodávají z okénka jak ve výrobně v Lounech, tak v Zichovci, kde je i restaurace. Odbytu pomáhá i prodej na e-shopu.Navzdory globální krizi se firmě podařilo letos rozjet export piva do zahraničí. „Distribuujeme do deseti zemí Evropy a naše pivo je též v nabídce supermarketů, kde zájem stoupl,“ dodal jednatel pivovaru.Z osmadvaceti zaměstnanců zatím nikoho nepropustili. „Náhrady na ošetřovné jsme využili pouze na jaře, jinak jsme státní podporu nečerpali. Snažili jsme se vše zvládnou sami. Ani teď mzdy našich pracovníků nesnižujeme. Uvidíme, jak se situace vyvine v dalších týdnech,“ dodal Husák.