„Řemeslu jsem se původně nevyučil, ale několik let jsem sbíral zkušenosti, tipy a vychytávky na internetu a později i v Anglii. Po návratu do Česka jsem otevřel svůj první podnik pod dozorem garanta," vysvětluje.

Služba barbera podle něho není jen o sestřihu a oholení. „Holič musí být zároveň diplomat i psycholog. Zásadou číslo jedna je: co se řekne v barbershopu, to tu také zůstane,“ zdůrazňuje.

V barbershopech většinou obsluhují zákazníky muži, v Kročehlavech ale působí i kadeřnice Veronika. „Nabízíme i dámskou péči. Záleží na zákaznících, každý má rád něco jiného a my jim dáváme na výběr," říká Šůcha.

Z neandrtálce gentlemanem

Chlapecký sestřih stojí v kročehlavském barbershopu aktuálně 540 korun, cena kompletní péče o dospělé pány, tedy i s holením a občerstvením, je 940 korun.

Řada klientů je sice z řad celebrit, sportovců nebo podnikatelů, nejsou to ale jediní zákazníci.

„Rozhodně nejsem boháč, ale návštěva barbershopu je zážitek, pečují o vás se vším všudy. Je to nákladnější, ale stojí to za to,“ říká jedenatřicetiletý Lukáš Hájek ze Slaného, který podle svých slov do holičství přišel zarostlý jako neandrtálec a odcházel jako gentleman.

Pánské účesy a vousy sice také podléhají módním trendům, podle barberů už ale padly hranice a povoleno je téměř vše, co se mužům líbí a co jim sluší.