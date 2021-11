Dveře jako klíč k domovu. A také k dlouholetému podnikání

Uživit se výrobou dveřních výplní? To nejde, do roka zkrachujete! Ani takové skeptické komentáře na konto smělých plánů podnikatele Richarda Obyta z Kladna nebyly svého času zřídkavé. Majitel společnosti s ručením omezeným VP trend však projektu věřil a tuto víru přenesl i na rozhodující zaměstnance – někteří z nich v tomto rodinném podniku pracují dodnes, a to je více než 23 let. Teď se už na chodu společnosti stále více podílejí i synové zakladatele, Stanislav a Michal.

Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend_přeprava více kusu dveřních výplní | Foto: VP Trend