Poldovku vydražili před rokem. Výroba stále stojí

Kladenskou huť Poldi vydražil nový majitel přesně před rokem za 140 milionů korun. Přesto výroba stále stojí a ve fabrice se nic neděje. Někdejší zaměstnanci výrobního podniku by sice návrat do práce uvítali, ale nikdo je o to zatím nepožádal.

Zájemci o koupi si v listopadu 2018 mohli prohlédnout Poldovku. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Nikdo nás dosud neoslovil, takže vyčkáváme. Lidí, kteří by práci v huti ovládali, je stále kolem 150, ovšem jejich průměrný věk je kolem padesáti let. Mnozí už si našli jinou obživu, další jsou na úřadu práce, někteří marodí. Čas běží neúprosně a mladí lidé se řemeslu neučí, takže každým dnem klesá naděje, že nově příchozí se to budou mít od koho naučit,“ sdělil Kladenskému deník šéf poldováckých odborů Jozef Kónya. Kladenská Poldi byla vydražena za 140 milionů korun Přečíst článek › Podle obchodního rejstříku společnost Opimo Trade, která získala Poldi loni v lednu v dražbě za vyvolávací cenu 140 milionů, koupila švýcarská firma K&SC SA. Jako její jednatel je vedený Maja Zdešar ze Slovinské republiky. Jednatelem Opimo Trade byl ještě před nedávnem Pavel Filipčík. Novým generálním ředitelem kladenských hutí se stal Jan Gajda, který, jak potvrzuje, figuroval před tím v představenstvu několika firem z vítkovické skupiny Jana Světlíka. "Děláme nyní všechny kroky pro to, abychom výrobu huti znovu rozjeli a navázali tím na původní tradici. Nyní vám více nesdělím. Zavolejte mi za čtrnáct dnů," sdělil v úterý 21. ledna Kladenskému deníku Jan Gajda. Člověk poldovský Přečíst článek › V Poldovce, kterou se podařilo prodat až po opakovaných pokusech, ještě před třemi roky pracovalo přes 200 lidí, většině se podařilo najít novou práci, pracovních příležitostí je v regionu dostatek. Někteří odešli do důchodu. Poslední rozloučení s plochodrážní legendou Přečíst článek ›

