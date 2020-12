/FOTOGALERIE/ Kvůli přesunu výroby vozidla Škoda Superb z Kvasin do závodu Volkswagen v Bratislavě panují ve vedení společnosti napjaté vztahy. Podle odborového předáka automobilky Škoda Auto Jaroslava Povšíka tím Česko přichází o svůj klenot, navíc, pokud nedojde k náhradě ve výrobě, je v ohrožení více než dva tisíce pracovních míst.

Závod Škoda Auto Kvasiny - výroba automobilů a nově hybridních vozů Škoda Superb IV. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Už v roce 2022 se bude český automobilový klenot Škoda Superb, v němž jezdí například vládní představitelé, ústavní činitelé či prezident České republiky, vyrábět na Slovensku v Bratislavě. Za rozhodnutím stálo podle předsedy představenstva Škody Auto Thomase Schäfera plánování vytíženosti závodů spadajících do koncernu Volkswagen, v automobilce by rozhodnutím měli získat kapacity pro rozšíření výroby SUV Kodiaq a Karoq. Navíc by se měla zkrátit čekací doba pro zákazníka na objednaný vůz.