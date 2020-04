ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Podařilo se mu s kolegy vyvinout inteligentní nano nátěr – Funkční Nátěr (FN NANO), díky kterému světlo na jeho povrchu zabíjí veškeré viry a choroboplodné zárodky. Nanočástice běžného oxidu titanu obsažené v nátěru se aktivují za pomocí světla. Tento asi 30 let známý a podrobně popsaný jev se nazývá fotokatalýza.

Pro likvidaci neviditelného nepřítele tak stačí světlo. Buď přírodní nebo umělé, které spustí fyzikální proces. Není zapotřebí žádná chemie a místnost zbavíte mikroorganismů během krátké doby. Nátěry už fungují na všech kontinentech, ve Washingtonu, v Los Angeles, Las Vegas, Torontu i na mnoha místech v České republice.

Vhodná na stěny do nemocnic i škol

Ti, kteří pochopili jedinečnost této nanotechnologie, jím opatřují stěny v nemocnicích, školských zařízeních, na letištích a v dalších veřejných prostorách. „Jde o fotokatalytický nátěr. Obsahuje krystalky oxidu titaničitého, které se při dopadu světla aktivují. Na viry a bakterie působí jako horká plotýnka. Viry po styku s nátěrem doslova shoří,“ popisuje vědec.

Jak už to u velkých objevů bývá, i k tomuto došel Jan Procházka náhodou. Inspirací mu byl přitom betonový trpaslík. „V našem případě se podařil zázrak. Byla to náhoda, taková jiskra. Jeli jsme konzultovat materiálové věci do betonárky, kde mi řekli, že jim trpaslíci zezelenají, než jdou na trh. Zalovil jsem v paměti a pak mi to došlo. A na světě byl jedinečný preparát,“ popisuje svůj objev vědec. Psal se rok 2006.

„Velké firmy používají pojiva (např. silikát, akryláty, silikony) které prakticky zničí fotokatalytický efekt oxidu titaničitého. Nám se však podařilo najít anorganické pojivo, které oxid titaničitý nerozloží, ani se jím neobalí,“ popisuje princip fungování funkčního nátěru.

Vše díky betonovým trpaslíkům

„Přišli jsme díky betonovým trpaslíkům na způsob, jak pojivo obalit nanočásticemi a neblokovat jejich aktivitu. A to nám dává padesátkrát, ne-li stokrát větší účinnost, než má kdokoli jiný na trhu. Myšlenka byla rychlá, ale uvést vše do života byl běh na dlouhou trať. Nakonec se vše podařilo, vynález jsme patentovali a uvedli na trh,“ popisuje dlouhou cestu objevu vědec, který rodinnou firmu Advanced Materials JTJ založil před dvaceti lety s otcem a sestrou. Dnes zaměstnává 15 lidí.

Protože se jedná o objev, který nemá konkurenci, zájem o funkční nátěr z laboratoře Jana Procházky je ve světě je velký. Jak se říká, doma není nikdo prorokem. Na českém trhu si proto zatím razil cestu pomalu.

Jelikož však nastala doba, která kvůli koronaviru změnila svět, zázračný nátěr se uplatňuje jako nikdy předtím. „Nátěr funguje jako labyrint pórů. Když do něj vstoupí jakýkoliv mikroorganismus, je chycen. Nemá se čím živit a je zcela izolován, takže se nemůže množit. Ve chvíli, kdy zapnete světlo, viru odpálíte „pacičky“ - funkční skupiny a ten je okamžitě deaktivován. Již odpálením první skupiny mu zničíte klíč, kterým může vstupovat do buněk,“ vysvětluje Procházka.

Nyní zůstává otázka, jaká opatření je nutné udělat po koronaviru. Jako člen Asociace českého průmyslu (Nanoasociace), která sdružuje okolo padesáti subjektů, si ze všeho nejvíce přeje, aby se podařilo přesvědčit o unikátnosti českých nanotechnologií státotvůrce a nanotechnologie se mohly stát součástí uzákoněné preventivní ochrany veřejného zdraví, jakou je například očkování, hygiena nebo dezinfekční prostředky.

Koncept, který je všude na světě aplikovatelný

„Nanoasociace spojila síly a vytvořila integrovaný systém, který dokáže snížit riziko nákazy až k několika procentům. To nikdo jiný neumí. Přicházíme s konceptem, který je všude na světě aplikovatelný. Ve vztahu k ekonomickým ztrátám, které už nastaly, je to super levné. Jsme schopni ochránit populaci naprosto nevídaným způsobem. My vyrábíme nátěry, další česká firma světla, nanoroušky, nanofiltry a tak podobně. Dohromady držíme v rukou unikát a tudíž zodpovědně říkáme našim představitelům, že není nutné chodit do USA, do Číny nebo kamkoli jinam. Všechno, co potřebujete, máte doma vyvinuté, ověřené praxí, patentované, certifikované a během kratinké doby je to schopno vykrýt veškerou poptávku. Nemusíme nakupovat ze zahraničí, ale naopak můžeme tento systém technologií zajišťující bezprecedentní bezpečnost obyvatelstva exportovat a vykrýt díru v rozpočtu, která koronavirem vznikla,“ řekl Jan Procházka.