„Pokud bych se nařízení podvolil, musel bych zavřít už počtvrté. Rozhodl jsem se proto připojit k dalším hospodám v zemi, které s nařízením nesouhlasí. Nelíbí se nám, že korporáty i obchody mohou mít otevřeno a my ne. To, co splňují oni, dokážeme také!“ Prohlásil pětadvacetiletý Bodnár, který podnik rozjel teprve v polovině letošního února.

O rebelii podle něj nejde, nechce si ani koledovat o postihy, dochází mu ale trpělivost se zmatky provázejícími vládní nařízení.

„Nelíbí se nám, že nejdříve jsme mohli mít otevřeno do deseti do večera, pak jen do osmi a teď už vůbec. Nelíbí se nám, že vláda nedodržela, co sama rozhodla,“ vysvětlil podnikatel, který na včerejší večer pozval do své restaurace místního politika. „Chceme mu ukázat, že dokážeme dodržet hygienická opatření a bez rizika fungovat,“ poznamenal. Jméno ovšem neprozradil s tím, že politik nechce být medializován.

„Hospoda normálně funguje, čepujeme pivo a vaříme. U dveří máme dezinfekci, obsluha nosí roušky. U stolu sedí nejvýš čtyři hosté, mají na ústech roušky, pouze při konzumaci jídla si je sundají. Nejde nám o porušování pravidel, pouze se dožadujeme svých práv a toho, co smí ostatní,“ dodal Bodnár. Hosta, který by opatření nedodržel, by prý požádali, aby podnik opustil.

Na Amálce pracují na dohodu čtyři lidé, většinou majitelovi příbuzní a kamarádi.

Ačkoli podnikatel tvrdí, že není provokatér, jeho hospodu hned při prvním zavření na jaře vyhmátli při večerní kontrole policisté. Přitáhlo je světlo a pohled na několik lidí bez roušek. „S kolegy jsme měli pracovní schůzku, nešlo o žádný mejdan, jen jsme se potřebovali domluvit, co a jak budeme dělat v dalších dnech. Policistům jsme to tehdy vysvětlili,“ řekl Filip Bodnár.

Policejních kontroly pokračují i v těchto dnech. Potvrdila to kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová: „Policisté nadále provádějí pravidelné kontroly, zda jsou dodržována vládní opatření. Kontroly probíhají ve dne i v nočních hodinách.“