Nájemci z řad e-shopů, logistiky a výroby tak dnes jen velmi těžko nacházejí prostory, díky nimž by byly co nejblíže koncovému zákazníkovi. Největší zájem je logicky o lokality ležící v blízkosti Prahy, kde aktuální míra neobsazenosti činí pouhé půlprocento. To v podstatě znamená, že tamní sklady jsou v prakticky plně obsazené.