Není proto divu, že v Kladně vznikly koncepty, které tu dosud nebyly.

Napadlo by vás třeba, že se půjdete nasnídat do květinářství? Věděli jste, že v Kladně existuje restaurace, kde vám od A do Z připraví ukázkový steak na míru? Nebo že zde narazíte na Náladového kuchaře? Ano, to vše je možné. Jíst se bude vždycky, ale pokud se pokrm servíruje s grácií a vtipem, je to zase o něčem jiném.

A protože každý úspěšný den by měl začínat snídaní, zajisté si na takové pochutnáte ve Švetkovic květinářství s kavárnou, která se nachází v Italské ulici. Majitelka podniku Monika Endtová květiny miluje a ve svém zahradnictví se věnuje celoročně jejich pěstování, výrobě vazeb, svatební výzdobě a dalším floristickým počinům.

„Protože jsou květiny můj život a stejně tak miluji dobrou kávu, měla jsem sen spojit oboje dohromady. Před dvěma lety se mi podařilo uskutečnit projekt a jsem ráda, že se k nám naši zákazníci rádi vracejí. Kromě toho, že si u nás koupí květiny a další drobné dárky, posedí u nás u výtečné kávy, “ potvrzuje majitelka. Asi největším hitem podniku jsou vyhlášené snídaně.

Dalším trendy podnikem, který si za poměrně krátkou dobu své existence získal v Kladně stálou klientelu, je restaurace Plzííínka na náměstí Edvarda Beneše. Velkým lákadlem a něčím zcela nevšedním je nabídka hovězích steaků, které máte možnost si v syrovém stavu vybrat ve vitríně přímo u vchodu.

Zákazník si na vybraný steak může dokonce i sáhnout. Jedná se o velmi kvalitní hovězí maso z českých chovů. „Oběd nebo večeře pro fajnšmekry. Steaky jsou stařené metodou suchého zrání v komorách Dry Ager, připravované na uhlí z tropických dřevin v jednom z nejlepších grillů na světě - Josper grillu," potvrzuje majitel podniku Radomír Kott.

K výborné večeři patří i dobré pivo a zdejší čepované tankové plzeňské je nepochybně výborným tipem.

V neposlední řadě pak stojí za zmínku počin jiného kladenského podnikatele Adama Robenka, jehož podnik pod názvem Náladový kuchař – Moodycheef sídlí ulici Ivana Olbrachta.

Jak majitel podniku podotýká, zkušenosti zde mají ze všech odvětví gastronomie od postkomunistických restaurací přes zahraničí až po michelinskou restauraci.

„Všechno to začalo jako streetfood projekt a v roce 2018 bylo otevřeno Take-away bistro na Kladně, kde se věnujeme modernímu streetfoodu s dotykem amerického barbecue. Kromě provozu bistra zajišťujeme cateringové akce všeho druhu a vzdělávání nastupující generace kuchařů. Jsme symbolem netradičního a originálního,“ dodává Robenek. Za pár let existence si mezi mnoha Kladeňáky získal podnik velký ohlas především pro zdejší burgery nebo křídla.