Těžké časy

Začátky byly podle obou dam paradoxně jednodušší, než je tomu v současnosti. „Obchody nás přijaly, možná i proto, že zaměstnáváme hendikepované. Do gastro sféry nám otevřely dveře i někteří známí šéfkuchaři. Rozváželi jsme do 150 restaurací v Praze a v širokém okolí. Současnost je proti tomuto stavu před lety smutná. Sice jsme přes covidové období nezavřeli, ani nikoho nepropustili, ale přišli jsme o většinu odběratelů. Nyní jich máme kolem dvou desítek,“ říká smutně Gabriela.

„Stabilně dodáváme do Makra a do Košíku, ale to nás neuživí. Většina odběratelů je nyní z Prahy, kde maminka rozváží a najezdí denně ke dvěma stovkám kilometrů.“

Kokosový nebo makový. Žena vyrábí domácí rostlinné jogurty v termosce

I proto loni v Pasta Fidli otevřely dámy Cyrnerovy e-shop, který stále rozvíjejí. Rozvoz řeší přes spediční chlazenou dopravu po celém Česku.

„Sortiment jsme rozšířily i na omáčky a olivový olej, aby koncový zákazník měl kompletní výběr na celý oběd nebo rychlou večeři. Oblíbené se staly dárkové balíčky, ať k Vánocům či Velikonocům. Úspěch mají pesta, která zakonzervovaná vydrží půl roku. Z těstovin jsou na e-shopu oblíbené tagliatelle. Věřím, že právě tenhle prodej nám hodně pomůže a je to jediné, co nás může zachránit,“ věří Gabriela.

Šafránové těstoviny, koriandrové pesto

Nápady na novinky by byly. „Třeba šafránové těstoviny, koriandrové pesto. Jenže vymýšlet v této době něco nového je hodně riskantní. Ceny se mění každý týden, benzin zdražil a mouku dostáváme na příděl. Když se stane, že kvůli zájmu dojde, musíme dojet do supermarketu a věřit, že ji mají. Covid jsme přečkali, do toho válka. Faktury platit musíme, vše se zdražuje, ale naši činnost a zaměstnance chceme udržte,“ shodují se obě dámy Cyrnerovy.

Poctivost, kvalita a ruční výroba. Vlachovické bylinné farmě se daří

Ačkoliv spoustu času tráví Gabriela kolem těstovin, paradoxně je nejí. „Mám po dětech bezlepkovou dietu, těstoviny nemohu, maximálně jen při ochutnávkách,“ říká mladá dáma, která do Mníšku dojíždí z pražského Radotína. A aby toho nebylo málo, maminka dvou školou povinných dětí ještě vede lekce zumby a kruhových tréninků.

„Do třiceti let jsem seděla doma na zadku a starala se o rodinu. Sport pro mě bylo takřka sprosté slovo. Jednoho dne mi váha ukázala 117 kilogramů. A já si řekla, že je čas s tím něco udělat. Měla jsem ráda tanec a večírky, tak proč si neudělat párty, kde se nebudu muset za nic stydět, nikomu nebude vadit, že jsem zpocená. Začalo mě to bavit a napadlo mě, že už nechci, aby mi někdo říkal, co mám cvičit, a začala jsem sama předcvičovat. Nyní vedu čtyři lekce týdně a ráda bych je rozšířila. Pohyb je pro mě důležitý a zároveň je to pro mě ventil v této nelehké době,“ popisuje svoji další aktivitu Gabriela.

Neobvyklé kozí zmrzliny. Černá je hitem, slaná s červy vyvolává různé reakce

A jak to mají spolu dámy Cyrnerovy v Pasta Fidli? Nehádají se? „S maminkou se kvůli firmě nehádáme. Jedna přijde s nápadem, pobavíme se o něm a když se shodneme, nápad využijeme. Na hádání není prostor, my se s mamkou podporujeme. Je pravda, že nám koronavirové období dalo hodně zabrat a ubralo nám minimálně deset let. Dříve jsme plánovaly hodně dopředu, teď nevíme, co bude za měsíc. Ale zatím se držíme,“ dodává Gabiela Cyrnerová, žena z těstovinového království, maminka a lektorka zumby.