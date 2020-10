/FOTOGALERIE/ Tři roky po svém zřícení byla v pátek 23. října uvedena do provozu lávka mezi Trojou a Císařským ostrovem. Původní betonovou lávku nahradil 256 metrů dlouhý most z ocelové konstrukce, který vyrobili ve slánském strojírenském podniku MCE.

Trojskou lávku vyrobili ve slánské továrně. | Foto: archiv SMP CZ, MCE Slaný

Přestože je to pro firmu, jež vyrábí obří zakázky do celého světa, dílo menšího rozsahu, vedení společnosti ho považuje za velmi prestižní záležitost. „Byla by škoda, kdyby se ocelárna, která působí kousek od Prahy, nepokusila takovou zakázku získat. I přes technickou náročnost se projekt podařil a máme být na co hrdí,“ řekl Tomáš Vojtěchovský, technický projektový manažer společnosti MCE Slaný. Nová lávka musí vydržet následujících 100 let.