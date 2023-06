„Do vesnice jsme se před devíti lety přestěhovali z Prahy, ale pocházíme z Mostu. Mezitím se nám narodily dvě děti a tento měsíc i třetí syn. Chtěli jsme chtěli zakotvit na vesnici, kde je život klidnější. Našli jsme si Klobuky, odkud je blízko do hlavního města, a usadili se tu. Díky tomu, že se živím pokerem jako profesionál, nejsem vázán na jedno místo,“ vysvětluje Josef Šnejberg.

Jeho rodina pak začala hledat cesty, jak si život na vesnici zpestřit. „Protože maminka mojí ženy Dominiky peče celý život skvělé zákusky a dorty, řekli jsme si, že by je místním mohla dělat třeba ke kávě,“ vrací se k začátkům rodinného podniku.

Přestože jeho tchyně není cukrářka, ale působila dlouhá léta jako úřednice na pražském magistrátu, její zákusky jsou vyhlášené. „Mladí ze mě udělali babičku poměrně brzy, a protože měli nedlouho za sebou dvě děti a nyní i třetí, rozhodla jsem se pověsit úředničinu v Praze na hřebík, odejít na venkov a pomáhat s vnoučaty, abych si je užila. K tomu jsem si přibrala i pečení zákusků, výrobu chlebíčků a dalšího, protože mě to baví. Peču v noci a ve dne se mohu věnovat s dcerou dětem,“ vypráví babička Pavla Špičková, podle které je důležité, aby byla pestrá nabídka a lidem chutnalo.

Koule na noze a zároveň i radost

Josef, Dominika a Pavla ještě před rokem netušili, jaké jejich podnikání nabere obrátky. Ani dnes se sice nedá předem odhadnout, kolik přijde lidí, na nezájem zákazníků si ale nemohou stěžovat. „S oblibou říkám, že bistro je můj zatím nejdražší koníček v životě a pro všechny v rodině koule na noze, ale místní už se naučili k nám chodit a náves zase ožila. A když vidíme, jak lidem chutná, motivuje nás to pokračovat a zdokonalovat se,“ dodává podnikatel.

Josef Šnejberg je velkým milovníkem burgerů a v jejich přípravě je mistrem. „V nabídce máme aktuálně devět druhů a neustále se snažím receptury zdokonalovat. Mým typickym burgerem je oklahoma smash,“ připomíná šéf podniku, který vyrobí týdne několik set burgerů a další lahůdky.

Návrat života do centra obce se zprovozněním bistra si pochvaluje i starostka Klobuk Soňa Ottová, která je v podniku pravidelnou zákaznicí. „Jsem ráda, že to Šnejbergovým funguje, dělají i úžasné snídaně, které si tu ráda dávám. Hlavně vytvořili příjemné prostředí pro všechny generace a je radost dívat se na to, jak se v bistru scházejí maminky s dětmi, chlapi na oběd i na pivo a stejně tak starší generace. Už tu měli i svatební hostinu,“ dodává starostka.

Vesnice s bistrem a dvěma obchody

Bistro U Babičky tak skvěle nahradilo chybějící hospodu. Díky tomu, že Klobuky rok od roku mládnou, nechybí ve vesnici škola, školka, a dokonce ani jesle a oproti jiným obcím se tam s přílivem nových obyvatel dokážou uživit i dva obchody.