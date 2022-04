Váš největší sportovní úspěch? Fotbal byl u mě vždy sport na prvním místě. Jinak snad skoro každý sport, který jsem zkusil, mě nadchnul a něčím obohatil. Řekl bych, že v každém sportu jsem měl svůj vlastní největší úspěch, i když šlo třeba jen o malé školní turnaje. Když se vrátím k fotbalu, tak od žáků až po dorost jsem hrál českou ligu za FK Motorlet Praha. Dostal jsem se do užšího výběru Prahy na turnaj měst ve Francii. Na turnaj jsem sice neodcestoval, ale nominace moc zahřála u srdce.

Co děláte pro svou kondici?

Před pár lety jsem koupil pozemek a začal stavět dům. Myslím si, že v kondici mě drží každodenní házení lopatou a přenášení pytlů cementu a lepidla. Na sport jako takový poslední dobou není bohužel už moc času.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Moc rád bych si zahrál fotbal s Cristianem Ronaldem. Asi by jsme se tomu po chvíli oba zasmáli s šli si zase po svým, ale byl by to velký zážitek.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Životní vlastňák byl asi koupě pozemku. Teď už bydlíme a nic bych na tom neměnil, ale ještě do nedávna jsem nevěděl, jestli s tím neseknout a nebýt raději v bytě.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Ve sportu bych byl rád, aby vše fungovalo dle pravidel. A jinak nevím - možná, že mi kolega nepřinesl buchtu, co pekla jeho žena?

Váš sportovní vzor?

Za sportovní vzor jsem měl vždy Pavla Nedvěda. Jak si přidával v trénincích i po trénincích a šel si vždy za svým.

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Už jako malý hned, jak jsem přišel domů ze školy, jsem zahodil školní tašku do rohu a běžel ven si zahrát s kamarády fotbal. Fotbal byl úplně nejvíc.

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Určitě Ester Ledecká.

Jaký je váš sportovní cíl?

No teď musíme zabrat v zaměstnanecké lize a vyhrát, to je jasný.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Přiznám se, že moc televizi nesleduju a možná mi i dost utíká dění okolo, ale když si přečtu noviny, tak jsem za to vlastně rád…

Co je pro vás vítězství?

Pro mě je vítězstvím moje rodina. Jsem každý den strašně šťastný za moje děti Elenku (4) a Vašíka(1). A za mojí přítelkyni Verů, o které si myslím, že je nejhodnější bytost, kterou jsem poznal, a která mě dělá ve všem lepším.

Máte raději individuální nebo kolektivní sporty? Proč?

Určitě kolektivní sporty. Mám raději týmovou práci a vždy jsem byl spíš společenský tvor. Ne, že bych zanevřel na tenis, šipky nebo šachy.

Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Žádný osobní rekord si zrovna nevybavím, nikdy mi o ně moc nešlo. Vybavím si spíš takové malé radosti, když jsem například chytil na školním turnaji míček v softballu a my postoupili do semifinále. Tenkrát jsem dostal diplom za krásně chycený míč. Dělali mi ho narychlo a vlastě ani o nic nešlo, ale na tu radost okolo vzpomínám moc rád.

