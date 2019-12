Podnik na výrobu ocelových konstrukcí Mostárna MCE Slaný vybudovala pro start rakety deflektor, podzemní soustavu odrazových ploch, která při startu rozráží plyny do dvou výfukových kanálů. Zařízení má rozměry 16 x 16 x 9 metrů a včetně náhradních dílů váží celkově 800 tun.

Celá konstrukce, která je umístěna 25 metrů pod rampou, musí po dobu několika desítek vteřin odolat extrémním podmínkám při plném výkonu startovacích motorů. V kritických místech je deflektor vystaven teplotě až 3500 stupňů Celsia a tlak u odváděcích kanálů dosáhne až 10 barů, což je čtyřnásobek tlaku v pneumatikách automobilu. Horké plyny proudící deflektorem pak při zážehu motorů dosáhnou až trojnásobku rychlosti zvuku.

"Deflektor jsme vyrobili ve Slaném, kde také prošel zkouškami vodního chlazení. Následně bylo zařízení demontováno, naloženo do kontejnerů a dopraveno do Kourou, kde ho naši technici na místě zkompletovali," uvedl pro ČTK jednatel firmy Igor Chorovský. Podle něho bylo na celé zakázce nejtěžší umístění částí vnějšího pláště, které mají tloušťku 80 milimetrů. "Kvůli tepelné roztažnosti musí být zachována dilatace, jednotlivé segmenty musí být navíc vzhledem k postupnému opotřebení vlivem extrémní zátěže rychle vyměnitelné," dodal.

Slánská mostárna, která vznikla v roce 1991, se podílela i na dalších zahraničních zakázkách. Například před třemi lety vytvořila 63 železničních mostů pro trať v Etiopii, další mostní díly společnost dodala i do Ghany nebo Srí Lanky. Další velké zakázky podnik měl i v Evropě. V Česku patří k nejznámějším projektům firmy ocelové konstrukce pražských mostů v Lochkově nebo v Troji.

„Práce na deflektoru byla pro nás zakázka, jako každá jiná. Ale přece jen vědomí, že vyrábíme zařízení pro start rakety, je něco jiného. Jsme na to pochopitelně hrdí, že výrobky od nás jdou do celého světa, mají dobrý zvuk a ohlas a my jako zaměstnanci tím máme zajištěnou práci,“ řekl Kladenskému deníku pracovník MCE, který se na výrobě od počátku podílel.

Firma MCE Slaný, která je dceřinou společností rakouské MCE, loni zaměstnávala kolem 212 stálých pracovníků a dalších 85 externích zaměstnanců. Obrat společnosti v období od dubna 2018 do konce března letošního roku činil 519 milionů korun. Ve stejném období pak firma zaznamenala zisk 19 milionů korun, meziročně o 12 milionů vyšší.