"Nebytovou část původní budovy odkoupila počátkem letošního roku za 10 milionů korun od městysu Společnost Revival of the Titanic s.r.o., která v Dolních Měcholupech provozuje pivovar Panaczech. V přední části areálu je bytový dům. Ten i nadále zůstává obci a průběžně bude rekonstruován. Pivovar získaly Zlonice zhruba před dvaceti lety do svého majetku a dosud byl areál jen minimálně využitý. Jsme proto rádi, že se konečně našli zájemci, kteří chtějí jeho věhlas obnovit. Smlouva je zavazuje, aby do tří let od prodeje začali vařit pivo," sdělil starosta Zlonic Martin Kratochvíl.