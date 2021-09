Přesto se ale domnívá, že plísně, které úrodu potrápily i tady, se podařilo uhlídat. „Objevovala se i na jiných plodinách, okurkách či bramborách. Pokud to pěstitelé neošetřili, měli velký problém. Jenže když prší, nedá se na vinici vyjet a ani nic stříkat,“ podotkl vinař, který navíc přiznal, že má strach i o podzimní hrozny. „Mám obavy, aby je nenapadla plíseň šedá, ta pak hrozen celý spálí. Je to podobná choroba jako na jahodách,“ vysvětlil Kušina. Burčák si ale chválí.

Situace se neliší ani na Mělnicku. „Se sklizní jsme začali, připravujeme burčák. Nadměrnost vláhy byla letos opravdu velká, do toho bylo chladno. Jaro se zpozdilo minimálně o dvacet dnů, takže klimatický rok je problematický. Cukernatost je poměrně nízká a kyselina výrazná, více je té jablečné než vinné,“ popsal Vojtěch Kušina ze Školního statku Mělník.

Tak deštivou sezonu nepamatují ani na vinici Grébovka v Praze. „Posledních pět šest let jsme si stěžovali na sucho. Nepamatuji však, že by v Praze v červenci spadlo tolik vody jako letos,“ sdělil správce vinohradu Grébovka v Praze 2 Pavel Bulánek.

Se sklizní odrůd na burčák začali také v dalším kutnohorském vinařství, Vinných sklepech Kutná Hora. Také tady je sezona opožděná. Podle generálního ředitele Vinných sklepů Kutná Hora Lukáše Rudolfského má sklizeň zpoždění minimálně dva týdny. Počasí podle něj ale vinaře netrápilo jen letos. „Poslední tři roky jsou velice nevyzpytatelné, v přírodě se dějí velké změny a do poslední chvíle v podstatě nevíme, jaká bude úroda,“ popsal vinař.

Vlhko, plíseň a pozdní sklizeň. Tak by se dal prozatím shrnout letošní rok na vinicích. Jaká ale bude opravdu letošní sklizeň, si vinaři zatím odhadnout netroufnou. Většinu z nich totiž hlavní sklizeň kvůli opožděné sezoně teprve čeká.

