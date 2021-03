„Jsme největším výrobcem lůžek, který dokázal reagovat na poptávku opravdu z celého světa. V minulosti jsme investovali do produktových inovací, do své obchodní sítě. Nyní jsme velmi silní a připraveni na další expanzi. A jelikož se svět změnil, měníme i komunikaci, kterou už koncipujeme pro celý svět,“ říká výkonný ředitel Linet Group Tomáš Kolář.

Lůžka pomáhají zachránit lidské životy a léčit pacienty. Nejvíc na světě. Úspěch se opírá o důsledné respektování hodnot společnosti, které vyjadřuje i nový slogan: Designed to help you care.

Nové heslo a slogan souvisí se změnou marketingu. Způsob prezentace firmy se přizpůsobuje digitalizaci. „Pracujeme na 3D prezentacích, virtuální realitě, která klientům umožní klidně i návštěvu našich továren, a především aby se co nejlíp mohli seznámit s našimi výrobky. Obchodníci a koučové musí mít možnost co nejlepšího spojení se zákazníky,“ dodal marketingový ředitel Linetu Vladimír Soukup.

Linet je jak obchodní značka společnosti, tak i název společnosti, kterou v roce 1990 založil Zbyněk Frolík v Želevčicích u Slaného. Linet však český trh dávno přerostl, víc než 95 procent tržeb realizuje na zahraničních trzích, především v USA a Německu.

Sídlo firmy se před několika lety přestěhovalo do nizozemského Dordrechtu. Linet zaměstnává 1900 lidí ve dvaceti společnostech a lokalitách.