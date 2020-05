Už více než dva měsíce je v České republice vyhlášen nouzový stav a vláda současně zavedla celou řadu opatření proti šíření nového typu koronaviru. Ze dne na den se tak změnila situace pro celou řadu podnikatelů, firem a také osob samostatně výdělečně činných. Mnozí z nich teď řeší existenční otázku.

Tíživá situace pak nejvíce dolehla mimo jiné i na majitele restaurací a stravovacích podniků, barů a kaváren. Pomoci restauracím se snaží města a obce všude v republice, výjimkou není ani město Kladno. To odpustí restauratérům nájem za metr čtvereční plochy jejich povolené předzahrádky – zaplatí symbolickou jednu korunu.

„Důvodem všech těchto opatření je fakt, že jde o nejvíce postižené skupiny podnikatelů v souvislosti se současnou pandemií koronaviru a restriktivními vládními opatřeními. Živnostníkům necháváme jejich prostředky, které by jinak odvedli městu. Žádost stačí zaslat e-mailem na Odbor správy majetku,“ řekl radní Lukáš Hanes.

Podmínkou je zachování průjezdnosti vozidel integrovaného záchranného systému a bezpečného průchodu po chodníku. Obchodníci si také budou muset po sobě uklidit. Pokud by obchodní předzahrádky narušovaly provoz, jsou obchodníci povinni předzahrádku upravit. Takový pokyn jim mohou dát úřední osoby i strážníci a policisté.

„Věříme, že podnikatelé budou samozřejmě při využívání veřejného prostoru zodpovědní a ohleduplní. Z důvodu bezpečnosti chodců a osob na vozíčku je potřeba, aby na chodníku zůstal minimální průchozí profil 150 centimetrů,“ poznamenal primátor města Dan Jiránek.

Kromě toho radnice na posledním zasedání schválila také princip pomoci podnikatelským subjektům na území Kladna formou prominutí úhrady nebo části úhrady za pronájem nebytových prostor v majetku Města Kladna.

„U nájmu nebytových prostor promineme část nájemného osobám významně dotčených vládními opatřeními a to tak, že spolu s připravovanou dotací od státu by uzavřené provozovny nemusely platit nic, pokud to státní program umožní. Pro subjekty, které svou činnost omezily částečně, navrhujeme slevu nájemného ve výši třiceti až padesáti procent,“ vysvětlil primátor Dan Jiránek a dodal: „Aktuálně se konkrétní podmínky programu projednávají na vládní úrovni, jsme připraveni ihned po jejich zveřejnění vyjít podnikatelům maximálně vstříc.“