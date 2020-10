Po jarním uzavření tělocvičen, fitness center a plaveckých bazénů kvůli covid opatřením, přišel další úder. Provozovatelé těchto zařízení museli opět zavřít. Když už se začali vzpamatovávat z první krize, je zase po všem. Uzavření vnitřních sportovišť se nekompromisně dotýká také Sportovních areálů města Kladna (SAMK), které provozují bazény i sportovní haly.

Kladenský aquapark. | Foto: Deník / Redakce

Jak v pátek odpoledne potvrdil ředitel SAMK František Bureš, společnost má okolo 140 zaměstnanců a postupně vedení společnosti jedná o tom, jaké nyní najít pro pracovníky uplatnění. „Je to věc, kterou řešíme. V první fázi určitě budou pokračovat úklidy a další práce na sportovištích. První týden bude sanitární a budeme se snažit práci pro lidi najít. Pokud by zaměstnanci museli zůstat doma, chceme jim co nejvíce pomoci v této těžké době. Ale i to je věcí jednání a právního výkladu, na který čekáme,“ uzavřel ředitel SAMK.