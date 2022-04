Váš největší sportovní úspěch? Nevím zda úspěch, ale určitě to byl zážitek si v dresu SK Kladno zahrát pohár ČR proti Spartě Praha, která v tuto dobu hrála Ligu mistrů.

Co děláte pro svou kondici?

Ještě pravidelně trénuji a hraji 1. A třídu.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Možná by mi stačil jen trénink s Gigi Buffonem.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

No pár jich bylo, ale ty si ponechám pro sebe.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

V současné době Vladimiru Putinovi.

Váš sportovní vzor?

Ve fotbale to je zmiňovaný Gianluigi Buffon, jinak celkově Kladeňák Jaromír Jágr.

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Fotbal, hraji ho od svých 5 let a baví mne pořád.

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Aktuální téma…Fandím Kladnu v hokeji a když jsem viděl Tomáše Plekance v jeho věku, tak musím smeknout…

Jaký je váš sportovní cíl?

No v mém věku už jich moc není. Rád bych ale u nás v obci Doksy oslavil v létě postup do krajského přeboru. Pak už mohu jít do fotbalového důchodu a jezdit jen na ryby.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Derby Sparta versus Slavia.

Co je pro vás vítězství?

Velmi příjemný pocit, který se nikdy neomrzí.

Máte raději individuální nebo kolektivní sporty? Proč?

Určitě kolektivní. Kdo zná, jak to chodí třeba ve fotbalové kabině, ví, o čem mluvím

Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Rybaření není úplně top sport, ale před dvěma roky jsem chytil kapra o váze 30,50 kg. To možná stojí za zmínku.

