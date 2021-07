Měsíčně tisíce vaniček s mladými výhonky zeleniny, luštěnin a bylinek dodává jihočeská firma Zahrádka blahobytu. Trojice mladých pěstitelů začala podnikat loni na jaře, koronavirovou krizi přečkala díky tomu, že rozvážela takzvané microgreens lidem osobně. Dodávají i do restaurací, zajímavostí je zákaznice kupující řeřichu pro papouška, řekli ČTK zástupci firmy.

Firma Zahrádka blahobytu - V obci Zahájí u Hluboké nad Vltavou funguje firma Zahrádka blahobytu | Foto: ČTK

Nejdřív se zaměřili na restaurace, jenže přišla první koronavirová vlna a na podzim další. To potom za tři týdny zprovoznili e-shop a začali zboží osobně rozvážet lidem domů. "V covidu to byl náš hlavní výdělek, protože restaurace skoro neodebíraly. Vozili jsme lidem každých 14 dní až domů," řekl jeden z pěstitelů Tomáš Kazík. "Trhy nefungovaly, museli jsme najít cestu ke koncovému zákazníkovi a nešlo to jinak než jim to dovézt před práh. To nás zachránilo. Byl to přežívací režim, kdy jsme dokázali pokrýt náklady," doplnil další ze zakladatelů firmy Martin Maňhal.