Přestože se hosté do svých oblíbených restaurací již s radostí vracejí, musejí počítat nezřídka s tím, že ceny šly nahoru. „Všechno velmi zdražilo, například zelenina a mléčné výrobky enormně, maso je nyní nejlevnější položka. Celou skladbu jídelníčku jsme proto změnili. Nyní nabízíme týdenní menu a vaříme šest jídel celodenně celý týden,“ potvrzuje Anna Hrudková majitelka restaurace Zanzibar v Kladně, kterou provozuje druhým rokem. Jak sama říká, neumí si přestavit, kdyby se podobná situace opakovala.

Překlenovací úvěr, který si musela vzít v bance na překonání krize, bude splácet dva roky. „Bez úvěru bych to nezvládla. Banka mi půjčila čtyři sta tisíc korun. Covid programy - to byl výsměch. Mám právnické vzdělání a vyplnění žádosti mi zabralo tři hodiny a stejně už to bylo rozebrané. Nakonec jsme dostali z úřadu práce peníze na zaměstnance z programu antivir a to nám hodně pomohlo. Vtip je v tom, že peníze vám nedají, dokud všechno nejdříve nezaplatíte. Bez úvěru bych ale nezaplatila mzdy zaměstnanců a nemohla bych provést odvody. Až potom jsem mohla žádat o podporu,“ popisuje úskalí Anna Hrudková.

Koronavirus zastavil na čas život i v rozdělovské restauraci Kozlovna U Kabelky, kterou třetím rokem provozuje legendární kladenský hokejista František Kaberle. „Měsíc a půl jsme měli úplně zavřeno. Když jsme si vše propočítali, kolik bychom museli prodat jídel, tak by se to nevyplatilo. Tento čas jsme využili na vymalování prostor. Následně jsme otevřeli ale bez jídla a prodávali pivo s sebou. Když jsme mohli prvně otevřít, lidé chodili a pak se zase počasí zkazilo, takže jich bylo zase méně. Asi dojídali doma zásoby. Teď už se to pomalu vrací k normálu, ale v porovnání s loňským rokem je to slabší,“ potvrzuje Kaberle.

Prázdninový režim se v návštěvnosti také odráží, jelikož se město zejména o víkendech vylidní. „Nikoho ze dvanácti zaměstnanců jsem ale nepropustil. Sáhl jsem trochu do svých peněz a co slíbil stát, to nám vyplatil v rámci kurzarbeitu,“ potvrzuje majitel restaurace. „Beru to tak, že podnikání je riziko a musím s tím počítat,“ uzavřel František Kaberle.

S ostatními hostinskými se shoduje v tom, že ceny potravin není snadné udržet na těch před covidem. „Lidé k nám ale hlavně chodí i na pivo. To jsme nezdražili,“ dodává Kaberle. Zvýšení cen piva očekává ze strany pivovarů na podzim.