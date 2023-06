„Po sametové revoluci se všichni vrhali na podnikání. My také. Rozhodli jsme se pro cukrárnu, nic jsme sice o oboru nevěděli, ale to nevěděl tehdy téměř nikdo, kdo začínal podnikat. Taková byla devadesátá léta,“ vzpomíná Radek Březina.

Cukrářské výrobky i ostatní produkty tehdy nakupovali od výrobců nebo vozili z Německa. „Dokud nebyly supermarkety, bylo všechno jiné. Zmrzlinu jsme sice dělali od začátku, ale vše se vyrábělo z prášku a dalších polotovarů. Dělali to tak všichni. Když jsme se postupem času začali zaměřovat na zmrzlinu a distribuovali ji dál, potřebovali jsme vymyslet doplňkový program na zimu. Tehdy ještě nebylo běžné, že by se zmrzlina prodávala i v zimě, jako je tomu dnes. Začali jsme proto vyrábět čokoládové figurky,“ popisuje Březina první léta podnikání.

Od techniky k cukrářskému řemeslu

Začátkem milénia se ale trh změnil, skončily první večerky a do Česka začaly přicházet řetězce a otevírat supermarkety. „Vymýšleli jsme, co dál, s figurkami skončili a rozhodli se pro výrobu dortů. Mimo to jsme čím dál více začali pronikat do výroby kvalitní zmrzliny a jezdili se učit od italských mistrů. Abych řemeslo poznal co nejlépe, vyučil jsem se cukrářem,“ vypráví podnikatel.

O pár let později, když se psal rok 2006, už Březinovi vařili vlastní originální zmrzlinu výhradně z čerstvých surovin. „Zmrzlina byla výborná, ale její výroba vycházela hrozně draho a my neměli odvahu jít s tím na trh. Dále jsme dodávali jen na oslavy nebo kamarádům. Právě ti nás po čase přesvědčili, ať nemáme zbytečné obavy, že si lidé za kvalitu rádi zaplatí. A měli pravdu,“ dodává Březina. Tehdy přicházela doba, kdy se obor gastronomie v Česku měnil, konkurence rostla a zákazníci začali rozpoznávat a požadovat kvalitu.

„Věděli jsme, že nebude snadné udržet si kvalitu i zákazníky, ale rozhodli se z té cesty neuhnout, nedělat kompromisy a vytrvat,“ potvrzuje podnikatel. Díky tomu dnes patří mezi dvorní dodavatele zmrzliny i do vyhlášených restaurací a podniků nejen v hlavním městě. V rodinné tradici a vedení firmy zdárně pokračují dcera Anna i syn Michal. V obou provozovnách a velkodoberské výrobně pracuje mimo rodinných příslušníků okolo pětadvaceti zaměstnanců.

Z hrušek klapovek z Bílichova

„Všechny naše zmrzliny Bombato jsou z čerstvých surovin. Rádi využíváme i lokální dodavatele. Například když jsme se účastnili zmrzlinářské soutěže v Itálii, hodnotili porotci naši Letní hrušku vyrobenou z odrůdy hrušek klapovek z Bílichova,“ říká Martina Březinová.

Kromě hruškové šampionky vyrábějí Březinovi celoročně další desítky druhů zmrzlin z tuzemského ovoce, citrusů, čokolády, vanilky, pistácií a dalších ingrediencí. A pečou také dorty, jak oblíbenou klasiku, tak novinky podle vlastních receptur.

Garantem pro zmrzlinu Bombato je nadále Martina Březinová, jejíž chuťové pohárky jsou citlivé i na nejjemnější odchylky. Díky tomu dokáže produkt dovést k dokonalosti. Stejně tak se zabývá vývojem nových speciálních druhů, které postupně přivádí na trh.

Oblíbenou zmrzlinou jejího manžela je ta z bezových květů. „Letos se vše v přírodě opozdilo, tak čekám, až bezinky vykvetou,“ uzavírá Radek Březina.