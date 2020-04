Příjmy ze vstupného jsou jedním z hlavních finančních zdrojů zooparku. „Zaměstnáváme v sezoně až 25 lidí. Kdo může, pracuje z domova. Ošetřovatele jsme kvůli riziku nákazy rozdělili do skupin, které se nepotkávají. Provoz je omezen na minimum a snažíme se omezit výdaje, kde to jde," uvedl ředitel zooparku Jiří Marek starší. Podle něj zoo nyní čerpá z rezerv určených na stavby a jiné projekty.

Měsíční provoz zooparku stojí zhruba půl milionu korun. Na krmení připadne asi 100 tisíc korun. Pravidelní návštěvníci i ostatní lidé z řad veřejnosti mohou zoo podpořit například zakoupením vstupenky nebo poukazu na krmení zvířat s průvodcem či například speciální soukromou prohlídku.

Poukazy budou moci lidé uplatnit, až bude zoo otevřená. Díky tomu, že se mezi milovníky zvířat zvedla velká vlna solidarity, peníze na účet zooparku již od dárců přicházejí.

„Všem, kteří nás takto obdarovávají, bychom chtěli moc poděkovat, jsou to nezbytné prostředky, které nám umožní přežít krizi kolem koronaviru,“ dodal Dan Koleška. Z tohoto důvodu bude v nejbližších dnech otevřen transparentní účet. „Normálně už by běžela hlavní sezona a lidé se ptají, kdy otevřeme. Proto napjatě čekáme, zda některá některá restriktivní opatření nepoleví a mohli bychom dostat nějakou výjimku alespoň pro venkovní expozice,“ dodal.

Protože zoo slaví letos deset let od svého založení, mají připravený bohatý program. „Prvního května máme slavit narozeniny zooparku, takže zatím nevíme, zda oslava proběhne. Letošní sezona pro nás měla být přelomová a konečně jsme se měli dostat do černých čísel a zatím to vypadá, že to bude jedna z těch horších,“ dodal Koleška. Nad omezením stavu zvířat ale zatím vůbec neuvažují.

I přes veškerá úskalí dělají zaměstnancům zoo radost hlavně nové přírůstky. Nechybějí letošní mláďta chameleonů a v minulém týdnu přivítali mezi sebe i trojčata čerstvě narozených lišek korsak. Ošetřovatelé se radují také z malých lemurů.

Nyní o Velikonocích zejména z kůzlat a dvou jehňat ovce ouessantské, je to nejmenší plemeno ovce na světě. Dospělá má kolem 50 centimetrů výšky a váhu okolo 15 kilogramů. Ovce je typickým býložravcem. „Co do výběru potravy je nenáročná, spásá i rostliny, které ostatní hospodářská zvířata odmítají. Březost trvá pět měsíců, samice rodí obvykle jedno mládě o hmotnosti přibližně jednoho kilogramu, které kojí asi šest měsíců. Ovce žijí i s mláďaty ve stádu, jsou aktivní ve dne a jejich říje probíhá jednou do roka,“ dodal Koleška.

Zoopark Zájezd chová přes 100 druhů zvířat od hmyzu až po primáty. Její představitelé uvádějí, že má největší veřejně přístupnou druhovou kolekcí chameleonů na světě. Věnuje se vzdělávání veřejnosti, především dětí, ročně ho navštíví přes 45 tisíc lidí.