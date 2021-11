Smetanový nepečený dort je ideální řešení pro všechny, jimž se v létě nechce rozpálit troubu. Je plný ovoce, piškotů a připravíte ho v cukuletu.

Příprava: 20 minut + chlazení

Suroviny (10 porcí):

dětské piškoty - 1 balení (asi 240 g)

zakysaná smetana - 750 g

polotučný tvaroh ve staniolu - 250 g

cukr moučka - 4 lžíce

lesní ovoce (borůvky, maliny, ostružiny a rybíz) - 350 g

meduňka - 2 snítky na ozdobení

Postup:

Zakysanou smetanu smíchejte s tvarohem a oslaďte. Vyberte ty nejhezčí kousky ovoce a nechte si je stranou na ozdobení dortu.

Na dno dortové formy dejte vrstvu piškotů a na ni ovoce. Naneste vrstvu krému a znovu zopakujte piškotovou a ovocnou vrstvu. Tak pokračujte do naplnění formy. Jako poslední dejte vrstvu krému a uhlaďte. Dort uložte do lednice a nechte aspoň 3 hodiny zatuhnout. Nejlépe do druhého dne.

Vychlazený dort opatrně po obvodu objeďte tenkým ostrým nožem, aby se uvolnil od formy, kterou šetrně odstraňte. Ozdobte zbývajícím ovocem a meduňkou. Aby se vlhké piškoty méně lepily na dno formy, vysypejte ji lžící strouhaného kokosu a teprve pak dejte první piškotovou vrstvu.

Jahodové řezy

Název podlouhlých cukrářských piškotů Savoiardi se dá přeložit jako Savojské sušenky. Podle legendy je totiž podávali ve 14. století u dvora savojského vévody u příležitosti návštěvy francouzské královské rodiny. V porovnání s českými piškoty jsou křehčí a sladší.

Příprava: 20 minut + chlazení

Suroviny (8 porcí):

piškoty Savoiardi - 20 ks

jahody - 600 g

citron - ½ ks

přírodní neochucené žervé - 300 g

smetana ke šlehání 30% - 125 ml

ztužovač šlehačky - 1 balíček

bílek - 1 ks

kakao - 2 lžíce + na posypání

cukr moučka - 3 lžíce

vanilkový cukr - 1 balíček

Postup:

Formu na srnčí hřbet nebo podlouhlou misku vyložte potravinářskou fólií a okraje nechte přesahovat. Díky tomu řezy po zatuhnutí snadněji vyjmete. Nejprve připravte krém: žervé utřete s polovinou moučkového cukru, vanilkovým cukrem a kakaem. Z bílku připravte sníh a smetanu ušlehejte se ztužovačem. Obojí šetrně zapracujte do základu z žervé.

Polovinu jahod rozmixujte se šťávou z 1 citronu, zbývajícím moučkovým cukrem a 3 lžícemi vody. Do omáčky namočte piškoty, nechte je trochu nasáknout a potom je vyskládejte na dno.

Naneste vrstvu krému a na ni poklaďte jahody. Podle velikosti formy dejte buď ještě jednu vrstvu všech surovin, nebo už jen piškoty a krém, který má vždy být jako poslední vrstva. Vložte do lednice a nechte zatuhnout do druhého dne. Potom dezert opatrně vyjměte z formy a posypejte kakaem.

Krém můžete udělat také přírodně bílý nebo ho obarvit narůžovo sušeným lyofilizovaným ovocem. Stačí sušené jahody nebo maliny rozsekat v mixéru na prášek a použít jej místo kakaa.

Krájená jogurtová zmrzlina

Snadná domácí zmrzlina skvěle poslouží jako pamlsek i zdravá svačina.

Příprava: 10 minut + 3 hodiny mražení

Suroviny (6 porcí):

smetanový jogurt - 500 ml

med - 2–3 lžíce

směs bobulovitého ovoce

piškoty - 1 hrst

Postup:

Jogurt oslaďte medem a nalijte na plech s vyšším okrajem, vyložený pečicím papírem. Rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy o výšce zhruba 0,5 cm.

Poklaďte ovocem a nadrcenými piškoty.

Vložte do mrazáku a po zatuhnutí nakrájejte nebo nalámejte. Ihned podávejte.

Tvarohový dezert s meruňkami

Příprava tohohle dezertu vám zabere pár minut. Výsledek je vynikající a tak krásný na pohled, že se jím blýsknete i před návštěvou.

Příprava: 15 minut

Suroviny (4 porce):

kakaové piškoty - 150 g

tvaroh ve vaničce - 500 g

smetana ke šlehání 33% - 200 ml

mletý mák - 5 lžic

med - 4–5 lžic

meruňky - 5–6 ks

meduňka - pár snítek na ozdobení

Postup:

Tvaroh vyšlehejte se šlehačkou a medem a poté zapracujte mletý mák. Meruňky vypeckujte a rozmixujte na pyré.

Kakaové piškoty nadrťte a rozdělte do skleniček. Přidejte makový krém a nakonec nalijte vrstvu meruněk.

Ozdobte lístky meduňky a před podáváním nechte vychladit.

Autor: Kateřina Bednářová