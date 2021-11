Tímto titulkem jsem si dovolila upravit výrok řeckého učence Archiméda. Faktem ale je, že hroznové víno a nápoj z něj vyráběný určitě pohnuly naší civilizací – pro mě tím správným směrem. Přečtěte si o něm víc.

Pečené hrozny v křehkém koláči na krémovém sýru | Foto: Deník/Dagmar Heřtová

Hrozny jsou vynikající čerstvé, v kuchyni i sušené v podobě rozinek. Vrcholem je pak lahodné víno ve všech třech podobách, ať už bílé, červené, nebo dnes módní růžové. Je známo, že réva má hluboké kořeny, a to fyzicky i historicky. Dokáže ze země vytáhnout to, co se žádné jiné rostlině nepodaří.