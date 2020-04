Do Bílichova vyjížděli hasiči, hořela louka

Hasiči společně s policisty vyjížděli ve čtvrtek před 23. hodinou do obce Bílichov, kde začal hořet travní porost na louce. Potvrdil to mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Poklidnou obec tak probudily projíždějící cisterny ze spánku, hasiči uháněli do horní části vesnice.

Obec Bílichov. | Foto: archiv obce