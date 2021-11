Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová k první události vyjížděli hasiči z Mělníka a Mělnického Vtelna hodinu před polednem. Ohlášeno bylo zahoření elektroinstalace ve firmě v obci Vysoká Libeň. Ohnisko požáru se podařilo pracovníkům společnosti zlikvidovat hasicím přístrojem ještě před příjezdem hasičů.

O hodinu později byl hlášen poplach na pult centralizované ochrany z firmy v Kozomíně. Ani v tomto případě se oheň nerozšířil, i zde došlo k závadě na elektroinstalaci, která se pouze rozžhavila. Na místo vyjely jednotky z Kralup, Aera Vodochody a Úžic.

Potřetí vyjížděli kralupští hasiči do obce Uhy u Velvar, kde byl v bytovém domě nahlášen únik plynu. „V tomto případě se jednalo o unikající plyn ze sporáku, u kterého zhasl plamen. V bytě se nacházela jedna osoba, která byla předána do péče zdravotníků,“ doplnila Tereza Fliegerová. Mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová doplnila: "Starší paní jsme transportovali do slánské nemocnice. Byla při vědomí a ve stabilizované stavu."