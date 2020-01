Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová, slánští profesionálové vyrazili ihned na místo události. „Požár uhasili dělníci ještě před příjezdem hasičů. Hořely trámy ve zdi. Po příjezdu hasičů bylo vše dohašeno vysokotlakem a motorovou pilou bylo nutné trám ze zdi vyřezat. Místo bylo následně ještě prohlédnuto termokamerou,“ potvrdila Fliegerová.

Jelikož v budově sídlí v patře Vlastivědné muzeum, ani jeho pracovníkům se následky ohně nevyhnuly. „Dým z požáru vnikl i do ředitelny v patře, takže jsme až poté zjistili, co se děje. Zápach byl velmi nepříjemný a bude potřeba ho intenzivně odvětrat,“ potvrdil ředitel muzea Jan Čečrdle.

Zajímavostí je podle pamětníků i to, že záchodky byly v uličce zboku budovy muzea, kudy se chodí do městského kina, prý odedávna. Trámy, které ve středu hořely, byly ve zdi umístěny svisle a patrně tedy sloužily jako takzvaná šupna, ještě v době, kdy se používala pouze suchá WC. Tuto informaci však ředitel muzea aktuálně nepotvrdil. Možná by více napověděly například záznamy ve slánských kronikách.

Jak se podařilo Kladenskému deníku zjistit, kromě šupny, byly v objektu odhaleny i další historicky cenné artefakty, jejichž zkoumáním by se měli odborníci zabývat.