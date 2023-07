/FOTOGALERIE/ Ve Slaném v rodinné čtvrti za hvězdárnou vypukl v jedné z novostaveb v pátek v noci 21. července požár. Oheň způsobil výboj blesku při bouřce. V hořícím domě byly v tu chvíli dvě děti, které se samy nemohly dostat ven. V domě byl zavřený i pes. Všechny se podařilo zachránit. Způsobená škoda je 8 milionů korun.

Páteční noční požár novostavby ve Slaném | Video: Jitka Krňanská

Jak potvrdil mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář, obě děti se podařilo dostat z domu včas ven a stejně tak zvíře. Podle mluvčí středočeských záchranářů Moniky Novákové se děti staršího školního věku nadýchaly kouřem a byly převezeny do kladenské nemocnice a následně umístěny do barokomory, aby se jim co nejrychleji okysličil organismus.

„Požár nám byl nahlášen nedlouho po 22. hodině. Lokalizován byl hodinu před půlnocí,“ sdělil mluvčí. Oheň se podařilo zlikvidovat krátce po půlnoci. Při události zasahovalo několik jednotek hasičů. Požár likvidovali profesionálové ze Slaného a Kladna. Na pomoc dorazili dále i hasiči ze Pcher a Zlonic. Použity byly čtyři cisterny a dva vozy výškové techniky. Hasiči museli rozebrat tepelnou izolaci domu, kde hledali ohniska požáru.

Jak doplnil v sobotu ráno mluvčí hasičů, příčinou vzniku požáru byl výboj blesku. „Ohněm bylo zasaženo přízemí i první patro domu. Předběžně stanovená škoda vyšetřovatelem je 8 milionů korun. Podařilo se uchránit majetek v hodnotě milionů korun," uzavřel mluvčí Tomáš Bakalář.