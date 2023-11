Ve Slaném na parkovišti za nádražím na samém okraji sídliště Na Dolíkách někdo ve středu půl hodiny po půlnoci zapálil Jeep Grand Cherokee. Obyvatele vzbudily výbuchy pneumatik a další rány. Obrovské plameny byly vidět na dálku. Přestože přivolaní hasiči dorazili za pár minut, z auta zbyl jen skelet. Nikdo nebyl zraněn. Díky tomu, že byl Jeep zaparkovaný stranou od desítek vozidel na ploše, nedošlo k poškození dalších aut.

Ve Slaném zapálil na parkovišti ženě Jeep Cherocke neznámý pachatel úmyslně. | Video: Deník/ Kateřina Nič Husárová

Podle mluvčí středočeských hasičů Veroniky Švorcové Mocové byl požár nahlášen v 00:37 hodin. Zasahovali slánští hasiči v dýchací technice a oheň zlikvidovali vysokotlakem. „Příčinu škody určí vyšetřovatel. Jednalo se ale pravděpodobně o úmyslné zapálení a věc byla předána policistům. Předběžně způsobené škody na autě jsou okolo půl milionu korun a uchránit se podařilo majetek za 100 tisíc korun,“ potvrdila mluvčí hasičů.

Policisté ze slánského obvodního oddělení si případ převzali a vyrozuměli neprodleně majitelku auta. „Byly zahájeny úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Na sídlišti ve Slaném v noci hořel Jeep.Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová

Pátrání po žháři pokračuje a vyhodnocovány jsou i kamerové záznamy. Pokud někdo viděl okolo půlnoci z úterý na středu 25. října podezřelou osobu, která se okolo auta na parkovišti pohybovala, ať se s informacemi obrátí na slánskou policii nebo volá zdarma na tísňovou linku 158.

„Akorát jsme se s manželem vraceli z Prahy z divadla a hledali místo k zaparkování. Už zdáli jsem viděla na parkovišti plameny, takže jsem hned zavolala linku 112. Měli jsem obavy z těch explozí, aby třeba nevybuchla palivová nádrž. Když jsme přes plameny dokázali rozeznat, že v hořícím autě nikdo nesedí, s mužem jsme se pak už raději vzdálili. Do toho vybíhali z našeho domu lidé v županech. Bylo to poměrně dramatické. Osobně jsem nikoho v blízkosti hořícího Jeepu neviděla, ani nikoho, kdo by z parkoviště třeba utíkal,“ potvrdila Kladenskému deníku svědkyně a oznamovatelka události.