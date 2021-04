Původně burzovní makléř a daňový poradce už dávno opustil svět financí. Od roku 2000 žije biopotravinami, ekologickým zemědělstvím a úspěchem své firmy ukazuje, proč hodnoty a podnikání jdou ruku v ruce.

Jan Zeman v Biopekárně Zemanka | Foto: se svolením Biopekárny Zemanka

„Když jsme se Zemankou začínali, pekla sušenky moje maminka a já jsem je pak rozvážel po prodejnách se zdravou výživou. V jeden moment to ale přestalo stačit, postupně jsme se rozrůstali a dnes už máme dvě malovýroby ve středních Čechách, kde ročně napečeme 180 tun sušenek. Odebírají od nás některé velké obchodní řetězce a samozřejmě i nespočet malých bio obchodů. Co nám ale zůstalo do teď, jsou ty původní recepty našich prvních sušenek. Podle nich pečeme do dnes,” říká Jan Zeman, majitel Biopekárny Zemanka