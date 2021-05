Zdroj: Deník„Zmenšuje množství nebezpečných látek na povrchu. Dělá to neustále, čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Jediné, co potřebuje, aby fungovala, je přirozené nebo umělé světlo. I světlo z displeje stačí, aby se začala fungovat," říká zakladatel společnosti Libor Vošický.

Minulý týden fólie umístili do KFC a v hypermarketu Albert ve Zlíně. „Máme přislíbenou spolupráci s Alzou, Národním technickým muzeem, Českou poštou, Českou spořitelnou, Bageterií Boulevard. Snažíme se produkt testovat na co nejvíce místech, abychom nashromáždili co nejvíce dat a mohli s nimi dále pracovat," přibližuje Vošický. Předtím v laboratoři měla fólie podle něj velmi příznivé výsledky.

Spolupráce s univerzitou

Na výzkumu fólie se podílí zhruba patnáct vědců. Firma spolupracuje například s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. „V praxi nyní testujeme dvě věci. Jednou je aktivita fólie. Jestli udržuje svůj povrch čistý, jako se jí to dařilo v laboratoři. A pak je to mechanická odolnost fólie. Když je na veřejném místě, kam chodí stovky lidí denně, musí fólie něco vydržet. Některé ženy mají delší nehty, prstýnky a podobně," naznačuje podnikatel.

Vošický zmínil, že chtějí porovnávat data z obrazovek, kde jsou jejich fólie, s obrazovkami, kde nejsou. „Budeme zjišťovat rozdíl, co ulpívá na standardní obrazovce a co na naší. Domluvili jsme se zhruba na měsíčním testu. Asi za dva měsíce budeme mít větší data," podotýká.

Na vývoj firma dostala dotaci od Technologické agentury České republiky. Projekt je dlouhodobý. „Zhruba tři roky zpátky jsme vystavovali na veletrhu dotykové technologie a všimli jsme si, že někteří lidé, byť se jim zařízení líbilo, se ho nechtějí dotýkat, protože nevěděli, kdo se toho dotkl předtím. To byl první impulz, kdy jsme si řekli, že by bylo super něco nanést na displej, aby to ochránilo uživatele," vrací se v čase Vošický. Společnost se především věnuje výrobě dotykových panelů.

Myšlenka, která zapadla

Podle Vošického byla fólie jen myšlenka, která zapadla v každodenní práci. „Až první vlna covidu před rokem byla velký spouštěč. Zahraniční partneři se nás začali ptát, zda jsme schopní na skla nanášet nějakou ochranu. Dali jsme dohromady výzkumný tým a začali jsme pracovat na samočistící fólii," vzpomíná zakladatel firmy.

Vošický chce, aby fólie byla cenově co nejvíce dostupná. „Pro koncového zákazníka by měla být mezi dvěma až dvěma a půl tisíci za metr čtvereční," vyčísluje.

V rámci výzkumu počítá, že firma bude testovat i fólie, které budou mít různou ohebnost. „Nalepovatelné na tlačítka výtahů, na kliky. Dovedu si představit i hodně exponovaná místa na poště, kde se opírá spousta lidí o pultíky. Co by se nám líbilo, jsou madla košíků v supermarketech," odkrývá Vošický.