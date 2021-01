Svým zákazníkům nabízí své služby ze 7 strategicky rozmístěných poboček v České republice a 4 poboček na Slovensku. V loňském roce se firma umístila v soutěži Zaměstnavatel roku ve Středočeském kraji na 2. místě v kategorii do 5000 zaměstnanců.

„Staráme se o tok materiálů pro mnoho klientů z různých oblastí. Je krásné a zajímavé sledovat, jak se snoubí nejnovější technologie a práce lidí. Vždy mne fascinuje, když vidím, jak se díly či výrobky dostanou včas na správné místo a v požadované kvalitě. Opět se na tom velkou mírou podílí lidský faktor,“ vypráví Ondřej Rak.

Je zastáncem takzvané „trojnožky života“. Vedle rodiny a osobního prostoru je jeho „trojnožka“ naplňována prací.

„Kariéra a osobní život se u mne prolínají. Jsou to pro mne spojené nádoby. Nerozlišuji příliš, jestli jsem zrovna s rodinou na výletě, nebo v práci. Neustále se myšlenkově pohybuji na všech frontách. Kariéra tedy ovlivnila můj osobní život, stejně jako můj osobní život ovlivnil moji kariéru. Ve všech oblastech hledám volnost, ctím pravidla, potřebuji rytmus a strukturu – ideálně takovou, kterou mohu ovlivnit,“ říká Ondřej Rak.

Tak jako každý z nás i Ondřej vnímá situaci vyvolanou koronavirem jako složitou a zcela novou. Vidí na svých dětech, jak se musí vypořádávat s novým pojetím běžných dní. Stejně tak vidí na svém týmu, jak se musí učit novým věcem v rekordním čase.

„Staráte-li se o lidi ve firmě, je potřeba být v práciv kontaktu s kolegy. Hodně věcí jsme se já i mí kolegové naučili dělat vzdáleně – online. V situacích, kdy je potřeba udělat pohovory nebo se přímo setkat s našimi zaměstnanci, má můj tým velký obdiv. Ani jednou jsem od jarní první vlny neslyšel od nikoho z mého týmu větu typu „nepůjdu do práce, abych se nenakazil“. To, co naopak považuji za samozřejmost z mé strany, je uzpůsobit práci mému týmu tak, aby byl v bezpečí,“ popisuje Ondřej Rak.

Na dané situaci jej potěšilo, že fungují, že si lidé dokážou vypomoct, dokážou lépe táhnout za jeden provaz a umí si vyjít vstříc. Ondřej Rak je člověk orientovaný na lidi.

Věří v lidi, v jejich touhu se zdokonalovat, rozvíjet a podávat maximální výkony. Pokud se dostanou do správné firemní kultury, profitovat z toho mohou obě strany.

„Rád se obklopuji lidmi, kteří chtějí a mají zájem. Vše (téměř) ostatní se dokážou naučit,“ zakončuje Ondřej Rak.