Na konci léta spatřila světlo světa nová bezobalová prodejna s kavárnou. Nakupovat bez obalu je pro někoho životní styl, jinému poskytuje příjemný pocit, že pomáhá dobré věci. V každém případě se zde snoubí tradice a nové trendy. Zero waste, česky „žádný odpad“, teď definitivně pronikl i do Kladna. Teprve nedávno dvojice nadšenců zahájila provoz bezobalové prodejny potravin a dalšího zboží v ulici Ivana Olbrachta v místě někdejšího legendárního „mlíčňáku“. Mají zde otevřeno od pondělí do soboty, a jak se jim v jejich práci daří, jsme se zeptali jednoho z majitelů Martina Černého.

Co vás inspirovalo k myšlence otevřít bezobalovou prodejnu s kavárnou?

Vystudoval jsem školu zaměřenou na zpracování odpadu. Pak jsem 10 let pracoval v oboru. Postupem času jsem přišel na to, že je lepší odpadu předcházet, než ho nákladně zpracovávat. Proto jsme s kamarádem přišli na nápad bezobalové prodejny, a protože jsme i fanoušci dobrého jídla a kávy, tak zde dnes provozujeme i malou kavárnu.

V čem vidíte přínos bezobalových prodejen?



Obecně je přínosem minimalizace vzniku odpadu. Dnes, kdy množství vyprodukovaného odpadu na jednoho obyvatele ČR každoročně stoupá, je bezobalový prodej pozitivní protiváhou k nastolenému trendu. Ale hlavně to je životní styl – zero waste, tedy život bez odpadů, který začíná být populární, což se projevuje v množství bezobalových prodejen, které v ČR vznikají.

Jaký sortiment nabízíte a kdo jsou vaši dodavatelé?

U nás naleznete skoro vše - pečivo, marmelády, medy, zavařeniny, mléčné výrobky, uzeniny, ovoce, zeleninu, mouky, rýže, těstoviny, luštěniny, obiloviny, sirupy, koření, oleje, octy, ořechy, sušené ovoce, čokolády, bonbony i sušenky. Velice oblíbené jsou také ekologické výrobky z řad kosmetiky a drogerie. Pochutnáte si u nás na výborné kávě a dobrotách jako jsou sladké a slané koláče nebo třeba lívance či vajíčka. To vše pochází z naší výroby. Zhruba 70 - 80 % zboží je v bio kvalitě. Snažíme se preferovat lokální dodavatele. V prvé řadě nám ale jde o kvalitu a také chuť!

V jaké cenové relaci se pohybují vaše produkty?

Chceme, aby si kvalitní potraviny mohl dopřát každý. Není správné aby "opravdové" jídlo bylo pouze pro někoho, a tak se snažíme naší marži držet na spodní hranici, tak abychom se uživili, ale zároveň aby ceny byly příznivé pro naše zákazníky.

Nabízíte nějaký exkluzivní produkt?

Určitě, napadá mě jich hned několik. Naše zaměstnankyně jsou výborné pekařky a každý den s láskou pečou něco nového. Třeba škvarkové placky naší Alenky se i za tu krátkou chvilku co máme otevřeno, staly velmi populární. Dále máme famózní makronky barvené přírodními barvivy a plněné originálními náplněmi. Nebo třeba stáčené ekologické prací prostředky od rakovnické firmy Qualt. Ty najdete jen u nás.

Co když navštívím váš obchod a nebudu mít svou nádobu?

To vůbec nevadí, buď si můžete za zálohu vypůjčit naší vlastní nádobu, nebo máme v obchodě sběrné místo pro již nevyužité nádoby, které přinášejí zákazníci, že už pro ně doma nemají uplatnění. Jsou to třeba sklenice od okurek, marmelád nebo úklidových prostředků, tyto nádoby vymyjeme a poskytneme pro další použití.

Mají vaši zákazníci možnost objednat si zboží prostřednictvím e-shopu?

Zatím funguje objednávání zboží pouze přes FB formou zprávy, ale v současné době pracujeme na spuštění webových stránek s e-shopem a doufáme, že se nám tyto novinky podaří co nejdříve představit zákazníkům.

Jak vidíte perspektivu bezobalových prodejen? Jsou dnešní lidé ještě vůbec schopni zbavit se konzumního stylu života?

Vidím to pozitivně, bezobalové prodejny jsou teď na vzestupu a určitě ještě dlouho budou. Pozoruji, jací k nám chodí lidé a opravdu je to široká škála zákazníků různých typů. Chodí k nám mladí lidé ještě školou povinní, maminky na mateřské, ale i zákazníci důchodového věku, takže to určitě není jen o módním trendu, ale o uvažování člověka. Sice tento styl života není pro každého, ale věřím, že postupem času víc a víc lidí pochopí, jaké to má pro společnost přínosy. Ale jsem také realista a vím, že v dnešní konzumní společnosti není reálné, aby se všichni lidé přeorientovali na zero waste. Pokud by alespoň polovina z nás, uzpůsobila byť jen třetinu svých zvyklostí na zero waste, byla by to výhra.

Co připravujete nového a na co se můžeme do budoucna těšit?

Stále se snažíme rozšiřovat náš sortiment a neustále vyhledáváme nové a zajímavé produkty, které bychom mohli nabídnout. S tím souvisí i výroba vlastní řady produktů, na které se chceme zaměřit. Chtěli bychom, aby naše kavárna ožila různými workshopy a přednáškami. Ale jako konkrétní novinku připravujeme již zmíněný e-shop s rozvozy. Plánů máme dost, držte nám palce, uvidíme, jak se nám to povede.

Prodejnu s kavárnou RÁDOBY NÁDOBY můžete navštívit nedaleko kladenského centra v ulici Ivana Olbrachta č.p. 80, mají otevřeno od pondělí do soboty – a najdete je i na facebooku: https://www.facebook.com/radobynadobykladno/