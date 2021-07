Herečka Aneta Krejčíková je pro mě symbolem ženskosti a fascinuje mě, jak dokáže ukázat svou něžnou podobu, například v roli slepé dívky ve filmu Láska je láska, tak tu smyslnou, třeba když se v soutěži Tvoje tvář má známý hlas proměnila ve zpěvačku Christinu Aquileru a celé porotě z jejího výkonu spadla brada.

Když jsme si ale povídaly, bylo jasné, že teď je její životní rolí především mateřství. K 2,5letému synu Benovi přibyla loni v dubnu Antonie. „Obě děti mě maximálně naplňují. Někdy toho mám samozřejmě plný brejle, ale uvědomuju si, jaký je to štěstí, že si je můžeme s mužem takhle intenzivně užívat. Trochu bych samozřejmě rozšířila možnosti, co s nimi dělat, ale prostě tak to teď je,“ pragmaticky komentuje herečka aktuální situaci, kdy většina z nás tráví čas doma.

Aneta ale zároveň dodává: „Miluju tanec. Bože, strašně se těším až si někde zatančím! Tak teď tančím doma s dětmi,“ směje se.

Jak léčí jehličky

Jako dvojnásobná maminka sdílí Aneta se svými fanoušky na sociálních sítích řadu témat, která se týkají těhotenství i porodu. Když například čekala dceru Antonii, trpěla velkými potížemi s chůzí, a tak se neváhala podělit o svoji zkušenost:

Předplaťte si Deník.cz a získejte zdarma e-knihu plnou ovocných receptů.

Více na: denik.cz/predplatne.

„Oproti prvnímu těhotenství to byl úplně jiný příběh. Nevolnosti, bolesti zad i kyčlí, a to takové, že jsem opravdu nemohla dost dobře chodit. Zkrátka a dobře, tělo se nestačilo vzpamatovat z prvního těhotenství, navíc jsem poměrně brzo a hodně začala pracovat a všechno se mi vrátilo jako bumerang,“ vzpomíná herečka, které nakonec nejvíc ze všeho pomohla akupunktura.

„Chodím na ni do Beauty Body Clinic Praha a je to pecka! V těhotenství pomáhá od nevolnosti, únavy, migrén, bolestí pohybového aparátu, a dokonce usnadňuje i otěhotnění,“ pochvaluje si Aneta, která se svých bolestí při pravidelných návštěvách kliniky úplně zbavila.

Měsíc, oheň a tanec

Aneta se zajímá o takzvanou ženskou cykličnost a vše, co s ní souvisí. Předminulé léto byla na čtyřdenním kurzu, kde kromě ženského kruhu, terapie sdílením a velké podpory absolvovala nevšední rituál. „Byl úžasný! Odehrával se venku, později večer při svitu měsíce, v záři ohně a krásného zpěvu a tance. V tu dobu už jsem pod srdcem nosila Antonii a o to víc jsem to prožívala,“ svěřuje svoji zkušenost s tím, že chce svou dceru v otázkách přístupu k sobě samé podporovat, vzdělávat ji o jejím těle i zdraví.

„Jsme ženy, žijeme v cyklech a jakmile se naučíme je rozeznávat a respektovat, pak i lidé, kteří s námi žijí, k nám budou chápavější a laskaví,“ zamýšlí se Aneta a doplňuje, že fáze ženského cyklu jsou během měsíce čtyři a každá navazuje na tu předchozí. „To znamená, že když jsme například ve fázi, kdy tělo potřebuje zpomalit a my to neuděláme, pocítíme to ve fázi následující.

Náš hovor se postupně stáčí na periodu: „Myslím, že je velký rozdíl, když se dívka stává ženou a předají se jí informace typu: ‚Ježíši, tak ty už jsi to dostala? Potěš pánbůh! Není to nic příjemnýho, tady máš vložku, tu teď budeš používat každej měsíc, chudinko!‘ Vysvětlit co a proč se v těle děje, rituálně to oslavit a představit si fáze menstruace považuji za důležité. To má pak člověk možná jiný přístup k sobě, bez studu a s vědomím, že se tímto způsobem tělo připravuje na ten zázrak – stvořit další život,“ říká herečka a doporučuje si poslechnout podcast Cukrfree s Katarínou Baniariovou, kde se o tomto tématu hovoří do hloubky:

„Dá se tam nasát dost informací i z pragmatické stránky, ne jen z té duchovní, což jde ruku v ruce. Chápu, že jsou lidé, co potřebují fakta, čísla a vědecké studie.“

Herečka zmiňuje ještě jeden svůj objev související s periodou. „Asi tři roky před tím, než přišly děti, jsem používala menstruační kalíšek, který mi nesmírně vyhovoval. No a teď jsem už pár měsíců naprosto nadšená z menstruačních kalhotek Snuggs, které jsou spolehlivé, antibakteriální a vysoce savé. Jsem do nich zamilovaná!“ neskrývá nadšení herečka, podle níž jde o skvělou alternativu k menstruačním vložkám.

Nemoc neurotických blondýn

Nemůžeme vynechat ani další ryze ženské téma – kosmetiku a péči o sebe. „Před šesti lety se u mě poprvé objevila periorální dermatitida, které se mimochodem říká nemoc neurotických blondýn. Od té doby tu se mnou je. Snažím se s ní pracovat a starat se o ni – o dermatitidu i o blondýnu,“ směje se Aneta a pokračuje: „Začala jsem dost řešit, co si na obličej dám, jinak to ani nešlo. Od té doby zkouším různé, co nejšetrnější cesty.“

Zlom u ní nastal, když objevila českou kosmetiku v bio kvalitě Klara Rott. „Dlouho jsem hledala péči, která bude základem ‚potravy‘ pro můj obličej a myslím, že jsem ji našla! A ta vůně! Máte rádi aroma čerstvě posekané trávy nebo čerstvě usušeného sena? Pak budete nadšené,“ doporučuje svou oblíbenou značku Aneta, která si zakládá také na důkladném čištění pleti.

„Je to pro mě každodenní rutina. Sem tam ji ozvláštním masáží obličeje, peelingem, maskou… Mám ráda tyhle holčičí chvilky,“ přiznává. Co se týče vlasů, je pro ni momentálně svátkem, když je stihne umýt a vyfoukat. „To už jsou ale vyloženě Vánoce,“ usmívá se a dodává, že nejradši ze všeho má falešný culík. „Nepadá mi to do obličeje a zároveň jsou vlasy rozpuštěný. Ale teď nosím asi nejčastěji drdol. No a když se jednou za čas rozhodnu ostříhat si ofinu, je to úlet,“ uzavírá herečka.

Kosmetické nezbytnosti

„Pořád zkouším něco nového. Máme doma moc rádi dětskou měsíčkovou řadu od Weledy, dětskou kosmetiku Naif, také české značky Havlíkova přírodní apotéka, Klara Rott, Yage nebo Nobilis Tillia. Ale co miluju úplně nejvíc, je dětský olejíček Inlight, po něm se můžu učuchat! Jinak co se dekorativky a líčení týká, užívám si období, kdy se líčit nemusím. Ale když už, používám jen přírodní produkty, i kvůli dětem. Mám ráda třeba australskou značku Zuii – konkrétně make-upy a rtěnky. A také jsem certifikovaná poradkyně přírodních léčivých produktů Just, třeba jejich krém na ruce nosím neustále při sobě.“



Moje druhá kůže

„La Marque je nejlepší značka spodního prádla, co jsem kdy měla. A že jsem toho vyzkoušela! Prsa mám od nějakých třinácti let, ale nechtěla jsem je. Právě díky La Marque se mi změnil pohled na věc, na moje tělo a hodně mi to pomohlo v přijetí sebe samé. Po druhém dítěti jsem ráda nosila jejich stahovací kalhotky, původní tělo se tak rychle samo nevrátí. Ale víc se tím netrápím. Prostě od tý doby mám nádherný stahovačky i s kšandičkama, takový ‚bridgetjonesky‘, co vypadají hezky a já díky nim zapnu starý kalhoty. Skoro!“



Síla akupunktury

„Na klinice Beauty Body Clinic mi moc pomohli pomocí napichování jehliček do různých částí těla. Řešila jsem tím bolesti s kyčlemi v těhotenství i posilování imunity miminka – každý měsíc jsme se zaměřovali na jiný orgán. Skvělí jsou tady nejen na pohybové ústrojí, ale i na všechno, co se týká dermatologie. Taky se sem chystám na napíchnutí bodů proti chuti na sladké, na sladkém jsem totiž závislá a přestává to být legrace! Snažíme se zdravě jíst, ale ne vždy je to možný. A akupunktura podporuje i proces hubnutí.“



Oblíbené kadeřnictví

„Těším se, až to situace umožní, že si zase zajdu do svého oblíbeného salonu Franck Provost a nechám si vlasy upravit od profíků. Naposledy, když to ještě šlo, jsem tam zkoušela novou řadu pro blondýnky od Kérastase Blond Absolu a byl to moc příjemný zážitek.“