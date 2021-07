Kdybych si měla vybrat, jestli chci být radši perfektně nalíčená, nebo mít perfektní manikúru, vždycky si vyberu druhou variantu. Na obličej bez make-upu si můžu nasadit velké černé brýle a klidně vyrazit ven, ale neupravené ruce nebo oprýskaný lak člověk zamaskuje těžko, maximálně tak během zimy rukavicemi. Co se krášlení týká, je pro mě prostě pečlivě udělaná manikúra na prvním místě. Když odcházím ze salonu s čerstvě nalakovanými nehty, připadám si jako po psychoterapii!

Samozřejmě chápu, že každý to tak nemá a někdo si na laky třeba vůbec nepotrpí, ale jsem přesvědčená, že základní péči o nehty by neměla opomíjet žádná žena, ani v dobách, kdy moc nechodíme mezi lidi nebo nemůžeme do salonu. Proto jsem požádala manikérku Lucii Kulíškovou, která ví o nehtech snad všechno, aby mi pomohla dát dohromady odpovědi na nejčastější otázky jejích zákaznic.

Nejčastější mýty

S jakými dotazy se tedy klientky na manikérku obracejí nejvíce?

„Stále ještě slýchám hodně mýtů. Nejčastěji zaznívá, že nehty potřebují dýchat. To je ale omyl, nehty získávají živiny z našeho těla, nikoli ze vzduchu. Dále se často setkávám s názorem, že bílé skvrnky na nehtu značí nedostatek vápníku. Ty však vznikají nejčastěji jako důsledek nějakého drobného poranění neboli traumatu nehtů,“ vysvětluje Lucie Kulíšková s tím, že skvrnky jednoduše odrostou nebo samy zmizí.

Výživa pro nehty

Když už je řeč o vápníku, ptám se na vitaminové doplňky a na to, jestli má vůbec smysl je kvůli nehtům brát. „Smysl to určitě má. Zvlášť slabé a třepivé nehty jsou často projevem nedostatku vitaminů a minerálů. Zaměřila bych se na užívání hořčíku, křemíku, zinku, vápníku a železa a vitaminů skupiny A, D, E a B.

Předplaťte si Deník.cz a získejte zdarma e-knihu plnou ovocných receptů.

Více na: denik.cz/predplatne.

Z vnější péče doporučuji zařadit hydrataci a výživu nehtového lůžka. Maximálně se mi osvědčily produkty od značky Alessandro – dvoufázové hyaluronové sérum na nehty, sérum Mango nail care s vitaminem E a kombinací tří různých olejů a také zpevňující lak bez formaldehydu s kokosovým olejem a hexanalem, který se lakuje každé tři dny po dobu jednoho měsíce jako intenzivní kúra,“ vyjmenovává manikérka své pečující favority.

Já osobně jsem udělala dobrou zkušenost s užíváním kolagenu od značky Planet Paleo Primal Goodess, který je určený na pokožku, vlasy a právě i nehty.

Během měsíční kúry mi ubylo vypadaných vlasů, pleť se mi lehce vypnula a barevně sjednotila a nehty získaly pevnost, jakou před tím snad ještě neměly.

Raději ať odrůstají!

Vzhledem k aktuální situaci zákaznice také zajímá, jak to udělat, když odrůstají gelové nehty, nemají doma sadu na gelové lakování a do salonu se nedostanou.

„Lepší je nechat gel-lak odrůstat než si ho nešetrně odstraňovat například loupáním. Tím totiž hrozí závažné poškození povrchu nehtu. A když už chcete gelovou vrstvu doma odstranit, tak pilníkem opatrně narušte vrstvu laku, naneste na vatový tampon nejlépe soak-off tekutinu (Douglas.cz), zabalte prsty s tamponem jednotlivě do alobalu a po pár minutách zbytky laku jemně odstraňte, třeba pomerančovým dřívkem,“ radí Lucie.

Bez formaldehydu. Prosím!

Občas se mě někdo ptá, podle čeho vybírat lak na nehty, když si pro něj jdete třeba do drogérky. Je jasné, že rozdíl mezi lakem za 39 a 399 Kč bude, ale ne vždycky znamená, že ten dražší bude automaticky lepší. Osobně bych brala v úvahu množství obsahu lahvičky v poměru k ceně, dobrou zkušenost kamarádky, ale i složení, což ovšem vyžaduje začít se o ně aktivně zajímat.

Lucie Kulíšková

manikérka & pedikérka, ambasadorka Alessandro



Svému oboru se věnuje čtyři roky. Najdete ji ve Studiu Moja v pražských Letňanech, její práci si můžete prohlédnout na instagramovém profilu @studio_moja nebo pod hashtagem #nehtyodkuli. Nabízí wellness rituály pro ruce i nohy a zakládá si na precizní péči a osobním přístupu ke každému klientovi. Největší radostí pro ni je, když od ní klientka s komplexem ze svých rukou odchází s dobrým pocitem.

V souvislosti s tím zaregistrujete na lahvičkách s laky označení např. 9-free, což znamená, kolik nejčastěji používaných nežádoucích složek produkt neobsahuje. Bohužel však neexistuje jednotná norma, podle které by se výrobci řídili, takže zmíněná skupina devíti „zapovězených“ složek může být u každého výrobce jiná.

„Kontrolovat složení laku je na místě, aby proklamace na obalech nebyly jen prázdné sliby. Obecně bych volila laky bez ftalátů, formaldehydu, toluenu, xylenu, parabenů, dibuthyl pithalenu či formaldehydové pryskyřice,“ doporučuje Lucie Kulíšková s tím, že zmíněné složky jsou podezřelé z negativních účinků na hormonální systém, dýchací ústrojí i kvalitu nehtů.

Jak ale tyto přísady v lacích odhalit, když jejich seznam obsahuje mnohdy i desítky položek? Přehledný a obsahově kvalitní je například blog Encyklopedie.biooo.cz, kde si každou složku s popisem účinků snadno vyhledáte. A jestli se vám nechce složení zkoumat, volte ideálně certifikované laky, u nichž máte jistotu, že žádné nežádoucí látky neobsahují.

Vrstvení a pilování

Ještě zpátky k domácí péči o nehty. Zajímalo mě, jestli jsou opravdu zapotřebí všechny ty podlaky a nadlaky a taky jaký si vybrat pilník.

„Aby měla manikúra co nejdelší trvanlivost, neměli bychom podlak a nadlak vynechat. První vrstva totiž slouží zároveň jako ochranná bariéra a zabraňuje žloutnutí přírodního nehtu a nadlak neboli topcoat barevnou vrstvu spolehlivě zafixuje a dodá jí krásný lesk i delší trvanlivost,“ vysvětluje manikérka.

Co se týká výběru pilníku, nejvhodnější je hrubost s označením 240 či 180, které se používají na přírodní nehet.

„Existují i hrubší pilníky s jiným číselným značením, které se ale používají pouze při nehtové modeláži a na zkracování přírodního nehtu nejsou vhodné. Myslete i na správnou techniku pilování, tedy ideálně jedním směrem, aby se nehty netřepily. Pokud ale chcete délku výrazněji zkrátit, použijte štipky. Jsou přesné a k nehtům šetrnější,“ doporučuje manikérka.

Domácí nehtové studio



Striplac je LED lak pro aplikaci na přírodní zdravé nehty. Lakuje se jako běžný lak, vydrží až tři týdny a poté ho snadno sloupnete nebo odstraníte pomocí speciální tekutiny.



1. Upravte pilníkem tvar nehtů, zatlačte nasucho nehtovou kůžičku. Odmastěte přírodní nehty pomocí Striplac cleansing pads. Použít můžete také Cleanser na gel. Hodinu před aplikací nehty nenamáčejte a vyhýbejte se mastnotě.



2. Vyleštěte přírodní nehty pomocí leštičky. Není dobré nehty zmatnit pilníkem, nezvýšíte tím přilnavost, ale oslabíte přírodní nehty.



3. Nalakujte přímo na nehet Striplac barvu. V případě potřeby nalakujte ještě jednu vrstvu. Vytvrďte každou vrstvu 30 sekund v LED lampě.



4. Nalakujte Striplac Top coat na celý nehet v dostatečném množství, aby se Top coat po vytvrzení a setření výpotku leskl. Vytvrďte 60 sekund v LED lampě.



5. Setřete výpotek (lepkavá vrstva na povrchu) a ošetřete nehtovou kůžičku olejíčkem.