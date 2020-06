Letos vám bude sedmadvacet let, máte už skoro tříletého syna – jste ráda, že jste dítě stihla tak brzy? Jaké to je, být dnes takhle mladá maminka?

Zase tak moc brzy to nebylo, bylo to tak akorát. Jsem šťastná, samozřejmě. Nathan je můj parťák a obrovská motivace. Učí mě denně spoustu věcí.

Máte pro syna chůvu?

Nemám. Pomáhá mi moje maminka, která je mi velikou oporou.

Platí, že kvalita vítězí nad kvantitou? Čas strávený s dítětem musí být kvalitní, a nevadí, když bude kratší?

Netuším, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Pro mě je veškerý čas strávený se synem vzácný a nejdůležitější a nezáleží na tom, jestli je to hodina nebo měsíc. Vážím si každé sekundy s ním. Je to obrovský dar.

Kamarádíte se s matkami, co jsou naplno na mateřské?

Mám jen jednu takovou kamarádku, kterou mám od dětství. A taky svou sestru. Protože sama pracuji, jiné takové maminky vlastně nemám možnost potkat.

Dovedete si něco podobného představit sama u sebe? Nenudila byste se?

Samozřejmě že si to dokážu představit a nenudila bych se ani náhodou. Být mámou na mateřské je ta nejtěžší práce vůbec!

Když jste porodila syna, média hodně řešila, že jste placentu částečně rozmíchala do koktejlu a také z ní vyrobila kapsle. Udělala byste to znovu?

Jistě. Zpracování placenty podle tradiční čínské medicíny mi velmi pomohlo a příště bych se nerozhodla jinak.

Když byl syn ještě maličký, rozešla jste se s jeho otcem, hudebníkem Michaelem Krásným. Bylo těžké přistoupit raději k rozchodu, než se trápit ve vztahu třeba kvůli dítěti?

Rozhodnutí k rozchodu je vždy složité o to více, když je ve vztahu dítě. V naší situaci to nešlo jinak a oba to teď vnímáme zpětně jako dobré rozhodnutí. Jsme ve velmi dobrém vztahu, máme se rádi, podporujeme se jako přátelé a zároveň víme, že jsme rodina, ačkoli spolu nežijeme partnersky. Nathan vnímá naši přátelskou lásku a hlavně vnímá to, jak moc milujeme jeho. To je pro něj to nejdůležitější.

Syna teď máte ve své péči, nebo se o něj s jeho otcem střídáte?

Syn je v mé péči s tím, že kdykoli Míša chce, může být Nathanek u něj. To je samozřejmost, je to jeho tatínek, a na tom se nikdy nic nezmění.

Michael kvůli práci hodně cestoval, hlavně do Ameriky – což teď ještě nějakou dobu možné nebude. Vídá tedy svého syna častěji než předtím?

Michael napůl v Americe žije a bohužel kvůli karanténě v Americe zůstal, ale jsme denně v kontaktu, situaci probíráme a psychicky se podporujeme.

Máte nového partnera, tanečníka Matyáše Adamce, byli jste spolu i v karanténě?

Bohužel ne, ale díkybohu za Facebook a jiné vymoženosti, které nám pomáhaly být v kontaktu.

Váš syn byl ale za společné koronavirové prázdniny, předpokládám, rád?

Rozhodně. Oba jsme si to užívali. Náš den se skládal jen z hraní, malování, koukání na pohádky a lítání po zahradě. Je to strašně fajn, oba dva jsme to potřebovali.

Byli ve vašem okolí i nějací porušovatelé karantény?

V blízkém okolí ne. Všichni byli poctiví. Ale potkala jsem jednou skupinku lidí, která venku popíjela, nikdo neměl roušku a jeden z nich skoro neodcházel po svých. To mi bylo líto…

Kvůli své práci se obvykle pohybujete mezi velkým množstvím lidí. Nechyběli vám?

Chyběli, to víte že jo. Chybělo mi natáčení a celý ten proces, ale beru to pozitivně. Všichni jsme to volno potřebovali, ačkoli jsme si ho sami nezvolili.

Kvůli koronaviru bylo pozastaveno i natáčení seriálu Slunečná. Dokážete vyčíslit, jaké finanční škody vám tenhle virus dokázal za měsíc napáchat?

Dokážu, ale takové věci jsou pro každého jeho soukromá věc.

Máte záložní plán – profesi, která by byla zcela mimo kulturu a které byste se věnovala v případě, že by omezení trvala ještě dlouho?

Jako každý člověk, který si vybral svou profesi už v dětství, jsem studiu své vysněné profese věnovala celý život, tudíž samozřejmě naprosto jinou v záloze nemám. Některé věci se dají řešit učením nebo koncertováním po internetu, ale kdyby bylo úplně nejhůř, žádné jiné práce se nebojím. Pokud člověk není líný, vždy si něco najde.

Pohybujete se mezi umělci, a to jsou většinou bohémové. Jaká jste vy?

Upřímně, zase tolik „bohémů“ jsem nepotkala. Většina mých kolegů stojí pevně na zemi. Já taky. Na jevišti tomu dávám všechno, ale jakmile slezu, jsem racionálně uvažující člověk.

Děláte si s kolegy finanční rezervy?

Za své kolegy mluvit nedokážu, ale mě máma od dětství učila si rezervy dělat, právě na dobu „kdyby bylo nejhůř“, což se teď stalo, takže jsem za tuto výchovu velmi ráda. Ale zároveň nejsem člověk, který své peníze ve velkém utrácí. Většina z mých peněz jde na nájem, jídlo a charity.

Budou teď herci a zpěváci hodně šetřit?

To samozřejmě všichni, kterých se tato situace dotkla. Umělci v tom nejsou sami.

Zmínila jste i charitu – letos jste jednou z tváří Avon Pochodu. Setkala jste se s rakovinou prsu nebo podobným onkologickým onemocněním v rodině?

Bohužel ano. V rodině máme jeden příběh se smutným koncem, ale zároveň i s dobrým koncem. A já ráda podpořím jakoukoli charitativní akci. Je to pro mě samozřejmost a nikdy bych žádnou neodmítla. Když můžu pomoci, jakkoliv, udělám to.

Pochod byl nakonec odložen na září – obléknete tričko a půjdete v průvodu?

Rozhodně! Těším se na to, je to obrovský zážitek a nádherná energie. Pokud nebude takové teplo, jaké bylo v minulém roce, což snad v září už nebude, vezmu s sebou i svého největšího parťáka – syna Nathaniela. Těším se na každého, koho potkám! Buďte u toho s námi a podpořte Avon Pochod zakoupením Avon trička!

Hvězda na vzestupu

Eva Burešová začínala se zpěvem už v osmi letech a poprvé na sebe upozornila v roce 2011 v pořadu Česko Slovensko má talent. O pár let později následovalo účinkování v seriálech jako V.I.P. vraždy, Modrý kód, Specialisté nebo legendární Slunečná. Účinkuje i v muzikálech – objevila se v Draculovi, Cyranovi nebo Čase růží. Kromě hraní je úspěšná i na sociálních sítích – její profil na Instagramu sleduje téměř čtvrt milionu fanoušků.

PETRA PISTULKOVÁ