Dopis otci napsal Jan Kačer: Tatínku...

Čtenář Deníku





Tatínku, první slovo, které jsem se naučil, bylo maminka. A hned druhé táta. Jedna z prvních vět Kde je táta? Odpověď na tuto otázku jsem se dozvídal rozpačitě, zdrženlivě, potichu. Prý jsi odešel uprostřed rodinné pohody na půdu domu, který nám již nepatřil, a nevrátil se.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali. | Foto: Deník/Shutterstock