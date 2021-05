Autonomní provincie Trentino má mimořádně členitou krajinu. A tak tu v údolích impozantních skalních masivů Dolomit přesahujících výšku 2000 nadmořských metrů najdete průzračná jezera a řeky. Východně od hlavního města regionu Trenta leží dvě perly: romantické jezero Ledro sousedící s největším jezerem Itálie Gardou a nejvýše položené italské jezero Molveno (800 m nad mořem). Dělí je jen hodinová jízda autem, takže máte-li možnost, doporučujeme navštívit obě.

Zatímco Ledro vás dostane svou rodinnou atmosférou a romantikou okolních luk a lesů, Molveno nabízí oblázkovou pláž a masivy nejzápadnější části Brentských Dolomit – velikánů zapsaných na seznamu UNESCO.

V místech, kde divočina zvítězila nad člověkem, žijí medvědi, orlové a daňci. Ve zdejších lesích a na pasekách můžete obdivovat divoce rostoucí horské kvítí: protěž alpskou, pivoňky, vzácné orchideje anebo třeba oregano. Ze země tu na každém rohu vyvěrají horské prameny. Je to ráj pro pěší výlety do hor, několikadenní vysokohorské túry, cyklistiku, koupání, windsurfi ng, paragliding, plachetnice nebo třeba rybaření. Ideální místo pro letní dovolenou. Stačí si vybrat podle svého ‚gusta‘ a sportovního založení.

Cyklistika

Oblast Trentina je snem horských cyklo sjezdařů. Jezdí se tu světový pohár MTB (mountain bike), ale na své si tady přijde i cyklista začátečník. Trasy vedou údolími, kde kopírují tok romantických říček a horských potoků, kolem jezer, vinic přes lesy a vystoupat můžete až na vrcholky okolních hřebenů. Pokud se vám nechce šlapat, na nejbližší kopec vás vyveze lanovka nebo můžete naložit kola do cyklobusu a kousek se popovézt.

Dolomiti Paganella Bike nabízí síť asi 400 km cyklistických stezek. Zahrnuje oblasti vesnic Molveno, Andalo a Fai della Paganella, kde si lze půjčit moderní špičková kola pro všechny úrovně včetně elektrokola. Kolo s baterií (e-bike) vám pomůže zdolat kopce s lehkostí, takže si užijete výhledy, aniž byste museli mít natrénováno. Podmínky půjčení a trasy najdete na www.dolomitipaganellabike com.

Impozantní je také Mountain Garda Bike– cyklistický okruh dlouhý 218 km spojuje oblasti Lederského údolí, jezera Garda, Monte Baldo a Monte Bondone. Každá oblast má svoji vlastní síť cyklostezek, která stojí za samostatné prozkoumání. Okruh si můžete zajet celý nebo vybrat jen některou z oblastí. Po cestě najdete ubytování přátelská k cyklistům včetně servisních míst.

U jezera Ledro doporučujeme projet si starobylou prašnou a kamenitou strada della Ponale. Cesta, která byla mezi lety 1891–1990 jedinou spojnicí mezi Lederským údolím a městem Riva del Garda, dnes slouží jako cyklostezka. Čtyřkilometrový úsek zakousnutý do vápencovitých skal čnících nad jezerem Garda otevírá úžasné výhledy. Lemují jej bunkry a pevnosti postavené za první světové války ke strategické obraně jezera Garda.

Treking

Zdejší hory a údolí jsou na turisty připravené znamenitě. Nabízí víc jak 5000 km značených stezek všech náročností i via ferraty. Člověk může zůstat v údolích u jezer, mezi vinicemi a jablečnými sady, nebo vyrazit na náročné túry do hor. Jak kdo má chuť.

Přírodní park Adamello Brenta kolem jezera Molvena nabízí výšlapy k velikánům Brentských Dolomit. Je protkán sítí značených turistických tras (dolomitibrentatrek.it), které nabízí okruhy dvou úrovní – expert a country. První sedne zkušenějším a trénovanějším, kteří si chtějí užít hor včetně přespání na horských chatách (rifugio). Je dlouhý 89 km s celkovým převýšením 8170 m. Okruh country o délce 160 km a převýšení 7200 km je určen rodinám s dětmi i těm, kteří se večer rádi svalí do peřin v hotelu. Vede převážně vesnicemi, údolími a lesy.

U jezera Ledro si můžete dovolenou zpestřit půldenním komentovaným výletem s průvodcem, který zvládnou i rodiny s dětmi. Probíhají od srpna do září. Cena je tři eura za dospělého, děti do 14 let jsou zdarma. Program najdete na www.vallediledro. com/escursionatura.

Horolezectví

Pokud vás nebaví po horách chodit, můžete po nich lézt. V údolí Ledro jsou tři oblasti pro horolezení: Regina del Lago, Pizzoco a Coel. Nejznámější a nejoblíbenější Regina del Lago se tyčí nad historickou cestou Ponale. Je z ní dokonalý výhled na jezero Garda a na vesnice v Lederském údolí. Skutečným rájem pro horolezení je ale městečko Arco, kde se konají Mistrovství světa v lezení (Climbing World Championship).

Vodní sporty

Přestože pravověrný Ital do nich vleze jen se sebezapřením, pro většinu turistů jsou místní jezera v létě na koupání jako dělaná. Kolem jezera Garda rostou nejseverněji položené olivovníky na světě, v městečku Riva rostou palmy a středomořská pohoda by se tu dala krájet. Díky konstantním větrům Peller a Ora jezero Garda brázdí milovníci jachtingu a windsurfingu. Každoročně tu závodí desítky mezinárodních regat. K jezeru Molveno se vydejte spíše za jízdou na kajaku. Na zdejší říčce Noce – devátém nejkrásnějším vodním toku pro provozování raftingu na světě – vyzkoušejte rafting.

Kaňoning

Něco mezi horolezectvím, raftingem a jeskyňařením nabízí Lederské údolí. Díky unikátní struktuře místních hor můžete zdejší horské řeky zdolat oblečení v neoprenovém overalu. Pod vedením zkušeného horského průvodce budete splouvat soutěsky po vlastních zádech, brodit se v průzračné chladné vodě a proplouvat úzké skalní průrvy a jeskyně nebo skákat do tůní. Organizátoři kaňoningu slibují nezapomenutelný zážitek s notnou dávkou adrenalinu.

Je dobré ochutnat trentinské speciality

Picco rosso je 61% ovocný likér z místních jahod a malin. Vyrábí ho v rodinné lékárně ve vesničce Ledro a s oblibou ho míchají s proseccem.



Jako doma u jezera Ledro

Až budete ubytovateli dávat občanku, nedivte se, když vás překvapí několika českými slovy jako třeba babička, brambora nebo chleba. Místní lidé mají k Česku vřelý vztah. Po vstupu Itálie do první světové války se stala z okolních hor rakouskoitalská fronta a civilní obyvatelé Lederského údolí byli odsunuti do rakousko-uherského vnitrozemí – v českých městech a vesnicích strávili v rodinách celé čtyři roky. Nedávnou historii tu připomínají názvy ulic jako via Susice či via Pribram a menu místních restaurací, která nabízí Gnocchi boemi – české knedlíky nebo guláš.