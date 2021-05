Modelka a Česká Miss 2016 Andrea Bezděková si svoji skvělou figuru a kondici udržuje sportem a cyklistika je jí blízká natolik, že na kole zvládá i závodit. Protože má k módě blízko, řeší samozřejmě nejen funkčnost, ale styl outfitu, který pro jízdu na kole zvolí. Jak uvedla na webu welovecycling.com, má ráda funkční a technologicky dobře zpracované oblečení, nelpí jen na jedné značce a dělá si svůj osobní výběr toho nejlepšího.

"Potrpím si na to, aby všechno ladilo, nicméně funkčnost už dávno nemám na druhém místě. S rozvahou ladím výstroj tak, aby mi přinesla co nejvíc pohodlí. Upřímně zbožňuji výbavu, kterou jsem byla obdarována od We Love Cycling při Handy cyklo maratonu. Mají velice kvalitně zpracované dresy a ty nejpohodlnější cyklistické kalhoty," svěřila se.

V šatníku nadšeného vyznavače cyklistiky nemůže chybět cyklodres, kalhoty, které se vyrábějí krátké, dlouhé i tříčtvrteční, trička, bunda, vhodné sportovní boty, helma a další doplňky. Pojďme se na ně podívat trochu blíž. A nezapomeňme ani na trendy, které do cyklistické módy přinášejí některé prvky civilního oblečení i freestailový směr.

Divoké vzory, velké nápisy a zářící neonové barvy, z kterých přecházel zrak, už jsou minulostí. Nahradila je jednoduchost, elegance a tlumenější barvy, i když je samozřejmě stále důležité, aby byl cyklista z důvodu bezpečnosti na silnici dobře vidět. Výrazné barvy jako například oranžová, modrá nebo mageta, bývají doplňkem nesmrtelné černé barvy, která si nadále udržuje své výsostné postavení. Pro některé značky je důležitá pestrost a originalita, jiné preferují spíše nadčasovost a funkčnost používaných materiálů.

Více o cyklistice najdete na Deník.cz. Staňte se dnes digitálním předplatitelem a získáte zdarma e-knihu plnou cyklotras po celém Česku. Více na: predplatne.denik.cz/cyklodenik

Základní vrstvu cyklistického oblečení přímo na tělo pod cyklistický dres tvoří prádlo, který musí mít dobře padnoucí střih, být funkční a hlavně pohodlně, aby umocnilo sportovní výkony. Proto je vyráběno z jemných a vysoce elastických materiálů. Pro ženy je velmi důležitá sportovní podprsenka s vhodně zvolenou podporou, které jsou v nabídce v různých střizích i barvách. Podprsenka na sport musí být především pohodlná.

Podprsenka nesmí škrábat

Mistryně světa Martina Sáblíková se v médiích na toto téma vyjádřila, že kdyby ji při tréninku nebo závodě, kdy se potřebuje plně soustředit na výkon, podprsenka někde škrábala nebo tlačila, byl by to problém, protože koncentrace by tím byla narušená.

Cyklistické kalhoty jsou uzpůsobené jízdě na kole nejen použitými materiály, ale i tím, že jsou vybavené ergonomickou gelovou cyklovložkou. Speciálně upravené jsou potom ty, určené na zimu nebo nepromokavé do deště.

I cyklistické kraťasy na kolo bývají pro dlouhé cesty vybavené ergonomicky tvarovanou gelovou výstelkou. Vyráběny jsou z lehkého a pružného materiálu, který je už na dotek příjemný. Důležité je, že se nosí „naostro“. Díky všité vložce, která je antibakteriálně upravená pro přímý kontakt s pokožkou, žádná infekce nehrozí. Dokáže dobře odvádět pot a tím brání tvorbě opruzenin. Naopak spodní prádlo by mohlo svými švy způsobit v těchto citlivých partiích bolestivé odřeniny.

Pokud se dámy nechtějí ani na kole vzdát oblíbené sukně, žádný problém. I na to móda pro cyklisty myslí a na výběr je řada cyklistických sukní se všitými boxerkami a vybavenými výstelkou. Cyklistické šortky navíc už dávno nepatří jen na kola. Podmanily si i módní mola, když inspirovaly řadu módních návrhářů a staly se také součástí běžného oblečení pro svoji univerzálnost a pohodlí.

K nezbytné výbavě každého cyklisty patří také bunda. Cyklistická bunda musí mít střih přizpůsobený potřebám jezdce, tedy prodloužený zádový díl a chránit ho v chladném a sychravém počasí. K výběru jsou bundy nepromokavé, vybavené membránou i ultralehké bundy, které jsou velmi skladné.

Co se týče dalšího vybavení, pak ze všeho nejdůležitější je přilba. Tu byste si měli raději koupit ve specializovaném obchodě, ne v supermarketu a pořádně si ji vyzkoušet, aby vám dokonale seděla. Spolu s ní si kupte i brýle, aby vám dobře padly. Sportovní sluneční brýle, určené pro cyklistiku nebo běh, musí kromě toho, že jsou vyráběné z kvalitních materiálů splňovat hlavně požadavek, že ochrání váš zrak stoprocentní UV ochranou. K doplňkům patří také cyklošátek, který je vhodný pro ženy i muže pod přilbu v chladnějších dnech. Je vyrobený z materiálu s vysokými absorbčními vlastnostmi.

Kvalitní rukavice a správné boty

Nejen závodním cyklistům, ale i těm, kteří jezdí jen rekreačně, pomáhají zlepšit uchopení řidítek kvalitní cyklistické rukavice. Ty s gelovým polstrováním dlaňové části zabraňují otlakům a odřeninám a v případě deště ocení cyklisté nepromokavé rukavice s podlepenými švy.

Velmi důležité jsou samozřejmě správné boty. Pro profesionály jsou jasnou volbou cyklistické tretry, které se nacvaknou na šlapku a tím se maximalizuje výkon. Amatéři mohou zvolit standardní sportovní boty s tvrdou podrážkou. Zapomenout nesmíme také na ponožky. Lehké sportovní ponožky, které jsou určené pro vyšší tělesnou zátěž, mají vlákna zpracovaná speciální technologií tak, aby udržely tepelný komfort i v nepříznivých klimatických podmínkách. Antiseptický a antialergický materiál je důležitý pro to, aby měl cyklista stále pocit sucha v botách.

U profesionálních cyklistů jsou nároky na vybavení i oblečení pochopitelně mnohonásobně vyšší než u cyklistů rekreačních a městských. Čtyřiadvacetiletá česká závodnice, Tereza Korvasová, která přesídlila do Itálie, letos obléká dres týmu Servetto-Makhymo-Beltrami TSA.

V rozhovoru pro Deník k vybavení uvedla: „Jezdíme na kolech Argon. Moc se mi líbí elektrické řazení Sram, přijde mi velmi intuitivní. Oblečení máme od italské značky Rosti, která mimo jiné obléká mužský worldtourový tým AG2R Citroën. Dokonce jsem měla možnost nahlédnout přímo do fabriky. Rosti si zakládá na tom, že všechno oblečení je ručně šité přímo v Itálii, dokonce mi vysvětlovali jednotlivé kroky i to, jak dlouho trvá výroba jednoho dresu. Zajímavé.“