Jaká byla vaše první reakce, když jste dostaly nabídku dělat na programu ČT3 hlasatelky?



Martina Hynková Vrbová: Všechno bylo velmi rychlé. Dozvěděla jsem se to krátce před přímým přenosem magazínu Sama doma. V tu chvíli jsem si vybavila našeho dědu z Hradce, jak je teď nešťastný, protože je zavřený sám doma. A takových seniorů je mnoho. Řekla jsem si, že je to skvělé, že právě pro ně můžeme vysílat.

Lucie Křížková: Nabídka mě samozřejmě potěšila. Program ČT3 je skvělý počin a návrat hlasatelek snad mnohé zahřeje a přispěje k větší domácí pohodě. V Sama doma se všechny snažíme být vlídnými průvodkyněmi, přítelkyněmi diváků. Hlasatelství se této poloze velmi podobá.

Jana Havrdová: Program pro seniory pomůže v aktuální situaci ochránit naše nejstarší, a tedy nejohroženější, a já pevně věřím, že s celým týmem přispějeme k větší pohodě a dobré náladě všech diváků.

Martino, pro vás ale role hlasatelky není nová…



Martina Hynková Vrbová: Ne, to není. Na práci v hlasatelně vzpomínám velmi ráda, byly to mé začátky v České televizi. Zpočátku jsme vysílaly živě, později jsme vstupy předtáčely. V neposlední řadě jsem měla možnost být na jedné lodi s mnoha skvělými kolegyněmi a kolegy, kteří mě inspirovali a profesně posouvali. Nikdy by mě nenapadlo, že po patnácti letech se k této práci vrátím. Těší mě to.

Od té doby jste odvedla spoustu moderátorské práce, stane se i přesto, že vás někdo zastaví s tím, že si vás pamatuje právě jako televizní hlasatelku?



Martina Hynková Vrbová: Ano, stává se to a pokaždé je to milé setkání. Lidé si nás hlasatelky pamatují, vždyť jsme jim každý večer vstupovaly do obývacích pokojů a ani těch patnáct let jim tuto vzpomínku z paměti nesmazalo.

Pamatujete si na svoji kolegyni v hlasatelské roli?



Jana Havrdová: Vzpomínky na Martinu hlasatelku už mám překryté mnoha lety spolupráce při moderování Sama doma a vždy nás společně mile překvapí archivní záběry. Pro Martinu byla tato zkušenost výbornou startovní čárou, do profese dostala perfektní trénink, který mně určitě chyběl.

Lucie Křížková: Přiznám se, že zrovna Martinu si moc nevybavuji. V paměti mám hlavně Stáňu Lekešovou, Saskii Burešovou a Alexandra Hemalu. Martinu jsem začala vnímat až jako moderátorku Sama doma.

Lucie, Stáňa Lekešová, hlasatelská legenda, byla také vaší dlouholetou kolegyní v Sama doma…



Lucie Křížková: Pamatuji si ji v hlasatelské roli velmi živě. Už tehdy působila mile, vždy jí to slušelo. Když jsem pak vedle ní mohla profesně růst v našem pořadu, častokrát o svých začátcích v tehdejší Československé televizi vyprávěla, na hlasatelství ráda vzpomínala.

Jana Havrdová: Pro mne byla naše Stáňa Lekešová hlasatelkou číslo jedna. Moc ráda ale vzpomínám i na Marušku Retkovou nebo Saskii Burešovou. Televizní hlasatelky byly vždy krásné a kultivované dámy, udávaly módní trendy a pro mne byly vzorem.

Lidé často na televizní hlasatelky vzpomínají s jistou nostalgií. Proč byly tak oblíbené?



Lucie Křížková: Vnášely do vysílání lidskost, byly živým spojením s diváky. Prostřednictvím televizních obrazovek vstupovaly do našich domovů každou chvíli, tomu odpovídala i jejich popularita.

TOM FRANZKI