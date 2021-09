Za sebou má poměrně rušné dětství, jednoznačně ovlivněné hereckými profesemi jak obou rodičů (Melanie Griffith a Don Johnson), tak babičky (Tippi Hedren) i jejího otčíma Antonia Banderase. Neustále se stěhovala, nikde nebyla doma a nikde nezakotvila na delší dobu. Mimo jiné jí to způsobilo poměrně velké problémy se školou a studiem.

„Nenaučila jsem se nikdy, jak se mám správně učit. Když žijete půl roku v Budapešti, protože tam váš otčím natáčí Evitu, a učíte se v hotelovém pokoji, nějak vám pak nejde do hlavy, když nakonec začnete chodit zase do normální školy, že byste měli třeba vstát a dorazit včas.

Byla to katastrofa. Dlouho jsem si myslela, že se mnou něco je, že mi mozek nepracuje normálně. Pak mi došlo, že jen funguje jinak,“ vzpomínala Dakota na netradiční dospívání, ovlivněné také ADHD poruchou a depresemi, které jí diagnostikovali ve čtrnácti letech.

Hned po maturitě se rozhodla, že to také zkusí v showbyznysu. „Všichni v naší rodině se takhle živili, takže mi to připadalo přirozené. Rozhodně mě ale do ničeho netlačili,“ říká, což potvrzuje také její babička Tippi Hedren, známá například z Hitchcockova hororu Ptáci.

„Já sama jsem na dceru Melanii nikdy netlačila, aby šla k filmu, a ona zase zaručeně nepřesvědčovala Dakotu. Ani jedna z nás není ten typ,“ prohlásila hollywoodská matadorka, jež letos v lednu oslavila jedenadevadesáté narozeniny.

Dakota však také přiznává, že hlavně na začátku kariéry si dávala pozor na to, jaké nabídky přijímá: „Snažila jsem se vyvarovat projektů, které by nějak prošly rukama někomu z naší rodiny. Cíleně jsem postupovala tak, abych se od nich pracovně odstřihla, co nejvíc to jde. Pár věcí jsem odmítla a myslím, že jsem udělala nakonec dobře.“

Padesát odstínů slávy

Když získala roli v trilogii Padesát odstínů podle bestsellerů E. L. James, počítala s tím, že se její nahaté a milostné scény budou probírat v médiích i na internetových diskusních fórech. Přesto odmítla dublérku s poznámkou, že nahota jí nevadí, a dodala:

„Být nahá před kamerou je pro herce nesmírně zajímavá zkušenost. Nemáte žádný specifický make-up, žádné oblečení, které by o vás nebo o příběhu mohlo říct něco víc. Nemáte ani šperky, které by mohly nějak nastínit třeba sociální postavení figury. Nic. Takže je to všechno jenom o vašem hereckém výkonu.“

Tři roky po premiéře posledního dílu celé šílenství kolem této popkulturní podívané pomalu ustává a vypadá to, že Dakotině kariéře nikterak neublížilo – což se klidně mohlo vzhledem k poměrně masivní publicitě stát.

„Nemám potřebu se od těch filmů nějak distancovat. S každým dalším snímkem, který teď natočím, můžou diváci vidět, co dokážu. Otevřelo mi to spoustu dveří a víc lidí teď ví, kdo jsem,“ prozaicky popisuje svůj postoj k účinkování v trochu odvážnější sexy romanci.

Dakota si začala vybírat odlišné a produkčně menší projekty. V roce 2019 se objevila v hlavní roli intimního psychologického dramatu The Friend, v němž hrála po boku Caseyho Afflecka a Jasona Segela. Autorem scénáře dojemného snímku podle skutečných událostí o smrti a sdílení utrpení je Brad Ingelsby (seriál Mare z Easttownu nominovaný letos na cenu Emmy).

Dakota ztvárnila umírající manželku a matku, jejímuž zdrcenému muži přichází na pomoc jeho nejlepší přítel. „Při natáčení jsem se naučila, co je to soucit, jak je důležitý – a že vyžaduje určitou odvahu,“ říká.

Srdce v každém projektu

V roce 2019 založila spolu s Ro Donnelly, bývalou producentkou platformy Netflix, vlastní produkční společnost TeaTime Pictures.

„Když se na filmu podílíte jako herečka, nemůžete do procesních záležitostí mluvit. Na něčem pracujete, a aniž byste dopředu tušili nebo výsledek mohli ovlivnit, může z toho nakonec vylézt něco úplně jiného. Jako umělec pak jen můžete nevěřícně kroutit hlavou. Chci být jednoznačně součástí toho procesu, aby mé nápady a také řemeslo byly respektovány. Práce mě naplňuje, když točím, jsem v tom neustále ponořená a dávám do toho srdce,“ komentovala důvod vzniku vlastní firmy.

Prozatím se v rámci TeaTime Pictures jako producentka podílela na třech snímcích a v každém z nich také hraje. Například v komorním dramatu ohrávajícím se v taxíku se má po jejím boku blýsknout hvězdný Sean Penn.

V blízké budoucnosti budeme moci Dakotu vidět v režijním debutu herečky Maggie Gyllenhaal Temná dcera, který natočila podle stejnojmenného italského bestselleru Eleny Ferrante (Geniální přítelkyně). Ve snímku se herečka potká například s Olivií Colman nebo Peterem Sarsgaardem.

Na Netflixu by se pak měla objevit v titulní roli moderní adaptace slavného románu Anna Elliotová od spisovatelky Jane Austen, premiéra je prozatím plánovaná příští rok.

Dakota, Anastasie a Padesát odstínů…

Když vyšla v roce 2011 kniha Padesát odstínů šedi (česky o rok později), vzala knižní svět útokem a bylo jen málo čtenářek, ale i čtenářů, kteří by o ni nezavadili. I přes jasné kvalitativní nedostatky se stala fenoménem a získala obrovskou popularitu. První román brzy následovaly další dva díly – Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů svobody, celkem se jich prodalo na třicet pět milionů výtisků po celém světě.

Bylo jen otázkou času, kdy se na knihu vrhnou filmová studia, šlo o jasný zlatý důl. Komplikovaný a nakonec poměrně romantický příběh sexy milionáře, který má slabost pro sado-maso, a plaché studentky, jež čeká na svou první velkou lásku, byl předem určen k úspěchu. Nakonec v kinech utržil skoro miliardu a půl dolarů.

Fanoušci ostřížími zraky sledovali casting hlavních postav, až se nakonec po několika protestních peticích shodli, že tajemného sexy boháče bude hrát Jamie Dornan. Konkurz na druhou hlavní roli, studentku Anastasii, byl náročnější především kvůli množství odvážných a nahých scén, které její představitelka měla absolvovat.

Nakonec zvítězila mladičká a tehdy skoro neznámá Dakota, když na castingu všechny ohromila sexuálně explicitním monologem z Persony režiséra Ingmara Bergmana. „Neměla jsem s nahotou ani sexy scénami problém ani při konkurzu, ani pak při natáčení. Pravdou je, že se prostě vůbec nestydím,“ tvrdí Dakota, jež si postavu Anastasie velice oblíbila.

